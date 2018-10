Saken mot mulla Krekar, som startet i Italia mandag, er utsatt til desember.

Krekar er tiltalt for terrorplanlegging, og rettssaken mot ham og fem andre menn startet i den italienske byen Bolzano mandag – i Krekars fravær.

Tirsdag varslet retten at den vil ta kontakt med Krekar per brev, i et forsøk på å få ham til Italia og inn i vitneboksen. Rettsforhandlingene er i første omgang utsatt til desember, melder NRK tirsdag ettermiddag.

Mulla Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, er fratatt sine reisedokumenter og har derfor ikke anledning til forlate landet. Hans faste advokat og norske forsvarer, advokat Brynjar Meling, stiller seg spørrende til den siste utviklingen i Italia.

Krekar har gjort alt han kan for at retten skal få hans forklaring, framholder Meling.

Vil forklare seg fra Norge

– Krekar ønsker å forklare seg, og han er den eneste som har gjort noe for å få det til. Verken hans italienske forsvarer eller domstolen har bidratt i så måte. Han har stilt sin tid til disposisjon og gitt beskjed om at han kan møte i Oslo tingrett for å forklare seg på videolink. Krekar har gjort det han kan gjøre, sier Meling til NTB.

Advokaten poengterer at Krekars situasjon ikke har endret seg, og at han fortsatt ikke har mulighet til å forlate landet.

– For domstolens vedkommende må det da være bedre å få Krekars forklaring på videolink enn ikke å få den i det hele tatt, sier han.

Krekar og Meling vil forholde seg til innholdet i brevet når de mottar det, men det er ingenting nå som tyder på at Krekar kan etterkomme domstolens anmodning om møte i rettssalen.

Tiltalt i terrorsak

Mulla Krekar ble pågrepet i Norge i november 2015 i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullingen av et angivelig terrornettverk i Italia. Han er nå tiltalt for terrorplanlegging og for å ha ledet nettverket Rawti Shax, som skal ha tilknytning til ekstremistgruppa IS.

Norge var nær ved å utlevere ham, da Italia overraskende trakk utleveringsbegjæringen høsten 2016. Han bestrider å ha noe med personer i Italia å gjøre, og ifølge Meling finnes det ingen organisasjon som har planer om terror eller andre ønsker, annet enn å bli et lovlig kurdisk, politisk parti.

Rettssaken skulle startet i fjor, men ble først utsatt til mai, og deretter til 8. oktober. Nå er den altså ytterligere utsatt.