USAs president Donald Trump er meget fornøyd med sin kandidat til USAs høyesterett, Brett Kavanaugh, etter høringen av ham i Senatets justiskomité torsdag.

– Dommer Kavanaugh viste Amerika nøyaktig hvorfor jeg nominerte ham. Hans vitneforklaring var sterk, ærlig og slagkraftig. Demokratenes søk- og ødeleggelsesstrategi er skammelig og denne prosessen har vært en farse, skriver presidenten på Twitter.

Han legger til at alt har vært gjort i et forsøk på å «forsinke, forhindre og motarbeide» nominasjonen av Kavanaugh.

– Senatet må stemme, avslutter Trump.

Kavanaugh får også støtte fra presidentens sønn, Donald Jr, på Twitter.

– Jeg elsker Kavanaughs tonefall. Det er fint å se en konservativ mann kjempe for sin ære og sin familie mot en 35 år gammel påstand med NULL bevis og mange hull som ikke er mer enn et politisk angrep bestilt av Demokratene, skriver han.

J. Scott Applewhite, AP / NTB scanpix

Lar seg ikke skremme

I sin vitneforklaring torsdag nektet Kavanaugh for å ha forgrepet seg på Christine Blasey Ford på 1980-tallet.

Med høy og fast stemme sa han at hele prosessen med godkjenning av ham selv som høyesterettsdommer er blitt en nasjonal skam.

Dommeren sa også at han ikke vil la seg «skremme» til å trekke seg.

– Det kan hende dere beseirer meg i den endelige avstemmingen, men dere vil aldri få meg ti å slutte. Aldri, sa han.

Republikanerne har flertall i Senatet og har varslet en avstemning i justiskomiteen allerede fredag morgen. Sier komiteen ja, venter en avstemning i hele Senatet. Det kan ifølge nyhetsbyrået DPA skje allerede neste tirsdag.

Hundre prosent sikker

Patrick Semansky, AP / NTB scanpix

Både Kavanaugh og psykologiprofessoren Christine Blasey Ford forklarte seg under den rundt ti timers lange høringen torsdag. Bakgrunnen er at Ford har anklaget Kavanaugh for overgrep på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17 år.

I en emosjonell høring sa Ford at hun er hundre prosent sikker på at Kavanaugh prøvde å voldta henne, og at hun var redd for at han ved et uhell skulle drepe henne da han hindret henne i å skrike ved å holde hånden over munnen hennes.

Flere anklagere

I ettertid av at Ford sto fram i media og fortalte sin historie, har også to andre kvinner stått fram med anklager mot Kavanaugh. Deborah Ramirez anklager han for å ha blottet seg for henne og tvunget henne til å beføle ham på en fest i løpet av skoleåret 1983/84.

Onsdag sto en tredje kvinne, Julie Swetnick, fram og hevdet i en uttalelse via sin advokat at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet. Både hun og Kavanaugh gikk da på videregående skole. Swetnick hevder også at Kavanaugh «var til stede» da hun ble voldtatt av flere gutter.

Kavanaugh har avvist alle anklagene mot seg.