Storbritannias brexit-minister, David Davis, trekker seg med umiddelbar virkning. I et åpent brev kritiserer han den britiske regjeringens EU-strategi.

At brexit-minister David Davis trekker seg er det største nederlaget for Theresa May siden det katastrofale valget for ett år siden, mener norske eksperter.

David Davis, som har vært brexit-minister siden folkeavstemningen for to år siden, trakk seg søndag kveld fordi han er uenig med statsminister Theresa May om veien videre i brexit-forhandlingene.

– Det er ingen tvil om at dette er et stort slag for hennes autoritet, i den grad hun har hatt noen autoritet, sier Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold til NTB.

Theresa May har mistet flere statsråder det siste året, men at Davis nå trekker seg, er det mest alvorlige nederlaget for henne, påpeker Kokkvold. Davis er en av Mays mest sentrale statsråder.

– Dette er det største nederlaget hun har gått på siden det katastrofale valget for ett år siden da de konservative mistet sitt flertall i Underhuset, sier Kokkvold til NTB.

Han får støtte av en annen norsk Storbritannia-ekspert, Øivind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo.

– Dette er et voldsomt fall for henne. Det er ingen ende på hvordan de konservative ryker i tottene på hverandre samtidig som brexit-klokka tikker, sier Bratberg til NTB.

Det er nå bare ni måneder til Storbritannia skal forlate EU.

SCANPIX

– Svekket forhandlingsposisjon

Davis sendte sitt avskjedsbrev til statsministeren søndag, bare to dager etter at den dypt splittede britiske regjeringen i et 12 timer langt møte på statsministerens landsted Chequers ble enige om en myk brexitvariant. I sitt avskjedsbrev skriver Davis at han mener den nye EU-strategien gjør det «mindre og mindre trolig» at Storbritannia vil forlate tollunionen og EUs indre marked.

– Regjeringens politikk vil i beste fall etterlate oss i en svak forhandlingsposisjon, kanskje en posisjon vi ikke kommer oss ut av, skriver Davis.

Labour-leder Jeremy Corbyn sier at Davis' avgang viser at Theresa May ikke har noen autoritet igjen, og at hun ikke er i stand til å gjennomføre brexit.

– Hennes regjering er i kaos, og dersom hun klamrer seg fast, blir det mer og mer klart at hun er mer interessert i å bli værende av egeninteresse framfor å tjene folket, skriver Corbyn i en twittermelding.

Per Edgar Kokkvold sier at den eneste grunnen til at ingen så langt har utfordret Theresa May som partileder, er frykten for at det kan utløse nyvalg som kan resultere i at Jeremy Corbyn blir statsminister. For å kunne utfordre partilederen kreves det støtte fra 15 prosent av toryenes parlamentsgruppe, det vil si 48 representanter.

Ifølge The Guardian sier David Davis at selv om han trekker seg som brexit-minister, støtter han fortsatt Theresa May som statsminister.

Flere følger?

Spørsmålet nå er om andre brexit-tilhengere i regjeringen, som utenriksminister Boris Johnson, vil gjøre som David Davis og si takk for seg i regjeringen.

– Det er vanskelig å si når det gjelder Boris Johnson. Han er ekstremt ambisiøs og har som mål å bli statsminister. Jeg tror han først og fremst vil tenke på hva som lønner seg for ham, sier Kokkvold.

Bratberg sier det samme.

– Boris gjør nok ikke noe som helst før han vet om det gagner ham selv, sier Bratberg.

Spekulasjonene går nå om hvem som kommer til å overta etter David Davis som brexit-minister. Et aktuelt navn er miljøminister Michael Gove, mener BBCs velinformerte politiske redaktør Laura Kuenssberg.

- Det som taler mot Gove er at han er en mann med mange fiender som er hatet i deler av det konservative partiet, påpeker de norske ekspertene.

- Retningen politikken tar vil i beste fall etterlate oss i en svak forhandlingsposisjon, kanskje i en posisjon vi ikke kommer oss ut av, skriver Davis i sitt oppsigelsesbrev til statsminister Theresa May.

I et åpent brev takker statsministeren Davis for jobben han har gjort etter at han ble valgt til å lede det nyopprettede brexit-departementet i 2016. Samtidig forsikrer hun om at hennes plan for brexit «utvilsomt vil bety at makten flyttes fra Brussel tilbake til Storbritannia».

Også brexit-viseminister Steve Baker trekker seg søndag kveld, ifølge flere medier, deriblant The Telegraph.

Å få til en endelig plan som både regjeringen samlet står bak og som EU kan godta, blir likevel en enorm utfordring, bare ni måneder før Storbritannia forlater EU.

Den harde kjernen, som inkluderer utenriksminister Boris Johnson, har vært skeptisk til Mays forslag, som innebærer at Storbritannia holder seg nært til EUs regler for varehandel. De mener det vil begrense Storbritannias mulighet til å inngå nye handelsavtaler med andre land i verden, slik som USA.

En mer EU-vennlig gruppering, blant dem finansminister Philip Hammond, mener det er viktig å opprettholde gode økonomiske bånd til EU og EUs marked på 500 millioner mennesker.

Kritikk fra sine egne

Parlamentsmedlem Peter Bone sier til BBC at han mener Davis' avgjørelse er «modig og prinsipiell». Bone, som er Mays partifelle, mener «statsministerens forslag om et brexit bare på papiret, er uakseptabelt».

Styreformann Ian Lavery i Labour beskriver situasjonen som «et komplett kaos» og sier May ikke har noen autoritet igjen.

Davis, som lenge har vært en fremtredende EU-motstander, har ledet landets forhandlinger med EU siden den historiske folkeavstemningen som førte til brexit for to år siden. I brevet til May skriver han at han «som hun vet», har vært uenig med henne på en rekke punkter det siste året.

SCANPIX

Fikk advarsler

Regjeringen har nylig fått kraftige advarsler fra store selskaper som Airbus og Jaguar Land Rover. De truer med å trekke seg helt ut av Storbritannia om det ikke blir enighet om en frihandelsavtale med EU. Airbus alene har 14.000 ansatte i Storbritannia.

Mandag er det ventet at May skal presentere innholdet i regjeringens avtale for landets parlament.