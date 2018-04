Flere personer ble skadd da en varebil kjørte inn blant fotgjengere i Toronto i Canada. Den antatte sjåføren er pågrepet, bekrefter canadisk politi.

Ifølge lokale medier er fire personer døde, men det er ikke bekreftet av politiet.

Mellom åtte og ti personer ble påkjørt av den hvite varebilen, melder canadisk politi.

Påkjørselen skjedde mandag ettermiddag i et travelt gatekryss i sentrum av den canadiske byen. Senere skal sjåføren ha klart å kjøre ut av området, men ble til slutt innhentet av politiet.

CTV News skal ha fått inn bilder av at den pågrepne skal ha rettet en pistollignende gjenstand mot politiet og skal ha sagt at han var bevæpnet. Kort tid senere ble han pågrepet uten at det hadde blitt løsnet skudd, opplyser Toronto-politiet på Twitter.

– Det er for tidlig å si noe om motiv. Vi kan heller ikke si noe om skadeomfang, sier politiets talskvinne Meaghan Gray.

Bilder lagt ut på sosiale medier viser flere personer som ligger på bakken. Flere gater er sperret av, og deler av T-banenettet ble stengt.