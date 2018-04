Bilen som nylig kjørte utfor et stup i California med et par og deres seks adopterte barn, kan ha blitt kjørt utfor stupet med vilje, mener etterforskere.

De to kvinnene og tre av barna deres er funnet døde etter at bilen falt 22 meter før den krasjet i bakken. Tre av deres i alt seks adopterte barn er fortsatt savnet, men det antas at også de mistet livet.

Mellom 12 og 19 år gamle

Bilen ble funnet forrige mandag på bunnen av en klippe ved hovedveien som går langs Stillehavet i den nordlige delen av California.

Familien kom fra delstaten Washington, og de seks barna var mellom 12 og 19 år gamle. En uke etter at bilen ble funnet, er tre av barna fortsatt savnet. Politiet antar at de var med i bilen.

Innledet granskning

Det var ingen vitner til hendelsen, og heller ingen tegn til bremsespor før stupet. Søndag opplyste politiet at undersøkelser har vist at bilen stanset før den akselererte og kjørte utfor stupet.

Ingen vet nøyaktig når bilen kjørte utfor. Vraket ble oppdaget av en forbipasserende bilist mandag for en uke siden. Tre dager før hadde sosialmyndighetene på familiens hjemsted innledet en granskning som følge av at en nabo varslet om at barna angivelig ble nektet mat.