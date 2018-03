Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy skal stilles for retten, anklaget for korrupsjon og forsøk på å påvirke en dommer, melder franske medier.

Også dommeren, Gilbert Azibert, samt Sarkozys advokat er ventet å bli stilt for retten. Sarkozy er anklaget for å ha samarbeidet med sin advokat for å påvirke dommeren, melder BBC.

Saken dreier seg om en telefonavlytting i 2014 da Sarkozy skal ha prøvd å påvirke dommere som hadde startet gransking av hans valgkampfinansiering i 2007 – en sak som dreide seg om at han skal ha mottatt ulovlige pengebidrag fra L'Oréal-arving Liliane Bettencourt. Han ble senere frikjent.

Sarkozy har anledning til å anke torsdagens beslutning om å stille ham for retten, noe den 63 år gamle tidligere presidenten allerede har sagt han vil gjøre, skriver Le Monde.

I forrige uke ble Sarkozy i en annen sak siktet for korrupsjon ved å ha tatt imot nærmere en halv milliard kroner fra den libyske diktatoren Muammar Gaddafi til valgkampen i 2007.

Sarkozy er fra før tiltalt for ulovlig valgkampfinansiering i forbindelse med forsøket på å bli gjenvalgt som president i 2012.

Sarkozy nekter for å ha gjort noe galt. Han hevdet i forrige uke at han har vært utsatt for et «helvete» helt siden påstandene først kom i 2011. Anklagene er hevn for at Frankrike sendte krigsfly for å nedkjempe Gaddafi, har Sarkozy sagt.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet landets leder Muammar Gaddafi i 2011.