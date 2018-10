NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ser ikke for seg at alliansen vil svare med nye atomvåpen i Europa hvis nedrustningsavtalen med Russland ryker.

– Jeg ser ikke for meg at NATOs svar vil være å utplassere flere atomvåpen i Europa, sier Stoltenberg til NTB.

Han forteller at NATO vil holde et møte allerede denne uken for å diskutere situasjonen som har oppstått etter at USAs president Donald Trump i helgen varslet at han vil trekke seg fra INF, en nedrustningsavtale fra 1987 som forbyr landbaserte raketter av mellomdistansetypen.

NATO må drøfte de militære konsekvensene av utviklingen, understreker Stoltenberg.

– Men jeg ser ikke for meg at svaret skal være å utplassere landbaserte raketter fra vår side.

Tar Trump i forsvar

Trumps begrunnelse for å trekke seg fra INF-avtalen er at Russland ikke overholder den.

Dette har vært en bekymring fra amerikansk side i årevis, påpeker Stoltenberg. Han forteller at USA tok opp mistankene om avtalebrudd på russisk side allerede mens Barack Obama var president.

Nå tar Stoltenberg amerikanerne i forsvar. Det er russernes oppførsel som er hovedproblemet, mener han.

– Problemet er at Russland over år har utviklet og utplassert et nytt våpensystem som kan bære kjernefysiske sprengladninger, sier Stoltenberg.

– Det er en uholdbar situasjon å ha en nedrustningsavtale som bare respekteres av den ene parten. Da er det ikke en avtale som fungerer, sier han.

Nytt våpensystem

Det er Russlands nye våpensystem 9M729 som bekymrer NATO.

USA mener Russland i realiteten er i ferd med å utvikle landbaserte mellomdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder og ramme Europa nesten uten forvarsel. Slike raketter er forbudt under INF-avtalen.

Russland har for sin del nektet for avtalebrudd og sagt at det er en «farlig» utvikling når USA nå vil trekke seg fra INF.

Men amerikanerne er sikre i sin sak, ifølge Stoltenberg.

– Og det andre NATO-land har gitt uttrykk for, er at vi er dypt bekymret over det russiske våpensystemet. Russland har ikke gitt svar på de spørsmålene vi har stilt. Derfor mener vi det er all grunn til å tro at det nye systemet bryter med INF, sier Stoltenberg.

Hans krav er at russerne må vise på en åpen og kontrollerbar måte at de respekterer avtalen.

Våpenkappløp

Stoltenberg legger til at han selv husker godt hvordan situasjonen var før USA og Sovjetunionen undertegnet INF-avtalen i 1987.

– Vi må huske på at denne avtalen har vært en hjørnestein i nedrustningsarbeidet. Den ble inngått etter en opprivende og vanskelig strid, sier NATO-sjefen.

Det startet med at Russland på 1970-tallet utplasserte raketter av typen SS20 i Øst-Europa. I 1979 gjorde NATO et vedtak om å svare på dette ved å utplassere mellomdistanseraketter av typen Pershing II og Tomahawk kryssermissiler. INF-avtalen førte til at alle disse rakettene ble fjernet.

– Dette formet en hel generasjon sikkerhetspolitikere, inkludert meg selv, sier Stoltenberg til NTB.

Hans mål er å unngå at mønsteret fra 1970- og 1980-tallet gjentar seg.

– Vi ønsker ikke en ny kald krig. Vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, sier Stoltenberg.