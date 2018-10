Elleve personer ble drept og seks såret i angrepet mot en synagoge i Pittsburgh i Pennsylvania lørdag.

Det opplyser myndighetene i byen til Washington Post.

Både Lynette Lederman, assistenten til et byrådsmedlem, og tidligere leder for den jødiske menigheten Tree of Life har bekreftet dødstallet, skriver den amerikanske avisen.

Ropte: – Alle jøder må dø

Midt under en navneseremoni for en liten baby stormet en mann inn i synagogen i Pittsburgh og ropte «alle jøder må dø» før han begynte å skyte.

Gjerningsmannen er identifisert som 46 år gamle Robert Bowers, melder CNN. Ifølge NBC er han fra Pittsburgh, og han har tidligere gitt uttrykk for antisemittiske holdninger.

Før han ble pågrepet, havnet han i skuddveksling med politiet. Han skal ha vært skadd da han ble pågrepet. Angrepet etterforskes som hatkriminalitet.

Politisjefen i Pittsburgh sier at åstedet er ett av de verste han noensinne har sett.

- Det var et forferdelig åsted, ett av de verste jeg har sett, og jeg har vært med på flystyrt, sa politisjef Wendell Hissrich på en pressekonferanse lørdag ettermiddag lokal tid.

Han vil ikke oppgi hvor mange mennesker som ble drept, men sier at seks personer ble såret, deriblant fire politifolk.

TV-kanalen KDKA har meldt at minst åtte personer ble drept og at et ukjent antall ble såret, mens CNN oppgir at minst fire personer er drept og tolv såret.

- Inntrengere

Tidligere på dagen ble det lagt ut et innlegg på gjerningmannens Twitter-konto der det rettes kraftig kritikk mot en organisasjon som blant annet hjelper jødiske flyktninger til USA, ifølge den israelske avisen Haaretz.

- HIAS vil ta inn inntrengere som dreper vårt folk. Jeg kan ikke stå stille og se at mitt folk slaktes. Til helvete med hva dere mener. Jeg går inn, heter det i meldingen.

President Donald Trump kaller angrepet for "fryktelig".

– Hva skjer med hatet i vårt land? Noe må gjøres, sa Trump til journalister idet han lørdag skulle reise til Indianapolis.

Han mener angrepet kunne ha endt annerledes hvis det hadde vært bevæpnede vakter ved synagogen, og antyder at dette er en god idé for alle kirker og synagoger. Trump uttalte også at masseskyttere burde få dødstraff.

- Hele Israel sørger

Israels statsminister Benjamin Netanyahu fordømmer angrepet.

- Hele Israels folk vil sørge med familiene til de døde. Vi står sammen med det jødiske samfunnet i Pittsburgh. Vi står sammen med det amerikanske folket i møte med denne forferdelige antisemittiske brutaliteten, sier han.

Angrepet var rettet mot en synagoge i et boligområde der mange av innbyggerne er jødiske.

Gjemte seg inne i synagogen

Øyenvitner har opplyst at gjerningsmannen gikk inn i synagogen The Tree of Life lørdag formiddag lokal tid. Flere personer ringte politiet fra innsiden av synagogen for å be om hjelp etter at de hadde forsøkt å gjemme seg. Ifølge myndighetene i Pittsburgh skjedde angrepet under en navneseremoni for en baby.

I forbindelse med skytingen ble folk i området bedt om å holde seg innendørs. Også et universitet i nærheten stengte dørene, og studentene fikk tekstmeldinger om at de burde holde seg inne.

Skyteepisoden er den siste av en rekke masseskytinger i USA. Slike skytinger knyttes til over 30.000 dødsfall i USA hvert år, ifølge nyhetsbyrået AP.