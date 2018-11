En mann dømt til døden for to drap i USA er torsdag henrettet med elektrisk stol, etter at høyesterett i USA avviste en anmodning om utsettelse samme kveld.

Edmund Zagorski (63) ble erklært død klokka 19.26 lokal tid. Ifølge en reporter som var vitne til henrettelsen så Zagorski for det meste rett fremfor seg, men tok også noen siste blikk rundt i henrettelseskammeret i fengselet i Nashville. Da han ble spurt om han hadde noen siste ord svarte han «let's rock», før han ble den første personen til å bli henrettet i elektrisk stol i Tennessee siden 2007 og i USA siden 2013.

Zagorski ble i 1984 dømt til døden for drap på to menn i forbindelse med narkohandel.

Ville ikke ha gift

Saken har fått mye oppmerksomhet etter at Zagorski i oktober ba om å få dø i en elektrisk stol for å slippe gift, som det minste av to onder. I Tennessee får dødsdømte velge hvordan de vil dø. 63-åringen mente det var grunnlovsstridig at han ble tvunget til å velge mellom to barbariske henrettelsesmetoder, og at både bruk av giftsprøyte og elektrisk stol er grunnlovsstridige i seg selv.

Å velge stolen var kontroversielt, og Zagorskis advokater kjempet en kamp i rettsvesenet for å unngå at han ble henrettet med giftsprøyte. De argumenterte med at giftblandingene som brukes, er smertefulle og en form for tortur. Myndighetene i den amerikanske delstaten Tennessee gikk til slutt med på å henrette ham med elektrisk stol 1. november.

Nektet utsettelse

Advokatene søkte om utsettelse av henrettelsen, men den ble avslått av høyesterett torsdag kveld, og Zagorski ble henrettet kun kort tid etter. Ifølge vitner reiste kroppen hans seg i stolen for hvert elektriske støt som gikk gjennom ham.

Én av dommerne i høyesterett, Sonia Sotomayor, stemte for utsettelse av henrettelsen torsdag.

– Han ba ikke om den elektriske stol fordi han trodde det var en human måte å dø på, men fordi han trodde cocktailen av tre injeksjoner Tennessee planla å bruke ville være enda verre. Tatt i betraktning av hva folk flest tenker om den elektriske stol, er det vanskelig å forestille seg et mer slående vitnesbyrd enn det fra en person med mer på spill, for å vise at bekymringen for de dødelige injeksjonsmedisinene som Tennessee bruker, er legitim, uttalte Sotomayor i sin kommentar.

Lite brukt stol

På forhånd hadde mannen som konstruerte stolen, Fred Leuchter, uttalt at han fryktet teknisk svikt ved stolen fra 1988 fordi den har blitt modifisert av andre, noe myndighetene avviste var en risiko.

Zagorski er den andre som er henrettet i den elektriske stolen til Leuchter – og i Tennessee totalt – siden 1960, den forrige var Daryl Holton i 2007.

I USA er det bare ni delstater som fremdeles tillater bruk av elektrisk stol og kun 14 personer er henrettet med denne metoden siden 2000.