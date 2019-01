Theresa Mays hardt pressede regjering vil mandag legge fram en plan for de neste skrittene i brexitprosessen. Opposisjonen krever en helt ny kurs.

Et forslag til ny brexitplan vil bli lagt fram mandag. Deretter blir det holdt en debatt og avstemning i Underhuset 29. januar, opplyser de konservatives leder i Underhuset, Andrea Leadsom.

Denne datoen vil også de folkevalgte kunne legge fram endringsforslag til regjeringens plan.

Regjeringens neste skritt i brexitprosessen omtales gjerne som «plan B», men hva den vil inneholde, er så langt helt åpent.

Tverrpolitiske samtaler

Theresa Mays regjering overlevde onsdag en tillitsvotering i Parlamentet, etter at et knusende flertall i Underhuset dagen i forveien stemte mot utmeldingsavtalen Storbritannia har forhandlet fram med EU.

I kjølvannet av nederlaget har May tatt til orde for samtaler om et kompromiss på tvers av partigrensene.

Disse samtalene er nå i gang. Men Labours partileder Jeremy Corbyn har så langt takket nei til Mays invitasjon og sagt at han først vil ha en garanti fra statsministeren om at det ikke er noe aktuelt alternativ å gå ut av EU uten å ha en avtale på plass.

Videre krever Labour at May må droppe de såkalte rødlinjene hun har tegnet opp for brexit, ifølge Corbyn.

May har blant annet sagt nei til medlemskap i EUs tollunion, noe Labour er for.

Flertall for fortsatt EU-medlemskap

En fløy i Parlamentet kjemper samtidig for en ny folkeavstemning, og en ny meningsmåling fra YouGov viser nå et flertall på 12 prosentpoeng for fortsatt britisk EU-medlemskap.

Den nye målingen fra YouGov er gjennomført 16. januar, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det var dagen etter at Mays brexitavtale ble nedstemt med stor margin i Parlamentet. Det er People's Vote, som presser på for en ny folkeavstemning, som har offentliggjort målingen.

Tallene viser at 56 prosent av de spurte ønsker fortsatt EU-medlemskap, mens 44 prosent ønsker utmelding.