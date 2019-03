Se vårt livestudio med siste nytt litt lenger nede i saken.

Fredag ble flere hundre mennesker utsatt for et terrorangrep i New Zealand.

De var samlet til fredagsbønn i to ulike moskéer i byen Christchurch sør på New Zealand.

En høyreekstrem terrorist med australsk statsborgerskap står bak moskéangrepet i Christchurch ifølge Australias statsminister.

Det er meldt om svært mange døde og skadde, og tallet stiger: