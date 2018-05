Alexander Rybak fremfører "That's How You Write a Song" i finalen lørdag. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB scanpix

Rybak: – Nå storkoste jeg meg på scenen

Dansere og korister kastet seg rundt en smilende Alexander Rybak etter framføringen av "That's How You Write a Song" i Eurovision-finalen lørdag kveld.