Et ektepar i Florida har saksøkt en lege for å ha brukt egen sæd og ikke donorens da han skulle hjelpe dem med kunstig befruktning på 1970-tallet.

Paret gikk til sak 4. desember mot doktor John Coates og klinikken som på 1970-tallet het Central Vermont Medical Center og krever minimum 75.000 dollar i oppreisning, som tilsvarer drøyt 650.000 kroner.

Ektemannen sterilisert

Ifølge klagen skulle Coates inseminere Cheryl Rousseau med sperm fra en anonym donor, en medisinstudent, som skulle se ut som Rousseaus ektemann og ha egenskaper hun hadde etterspurt. Ektemannen var sterilisert, og kunne derfor ikke selv få barn.

Ifølge saksdokumentene skal Coates ha inseminert Cheryl med sin egen sæd, noe ekteparet oppdaget i senere tid fordi deres nå voksne datter prøvde å spore opp sin biologiske far ved hjelp av DNA-testing.

Nektet for saken

Ifølge klagen til ekteparet Rousseau, viste DNA-testene at Coates er datterens biologiske far. Coates skal imidlertid ha nektet for at det er tilfelle.

Han har takket nei til å kommentere saken overfor mediene, og hans advokat var ikke tilgjengelig for kommentar fredag.

Ekteparets advokat Jerome O'Neill sier han ikke vet om flere kvinner kan ha blitt utsatt for det samme, men henviser til lignende saker der det har vist seg at flere kvinner har blitt inseminert med sæd fra samme person.