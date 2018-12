USAs tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn fikk hard medfart av dommeren i retten tirsdag. Straffeutmålingen i saken mot Flynn ble imidlertid utsatt.

Utsettelsen skjedde etter oppfordring fra Flynns advokater under rettsmøtet i Washington hvor det var ventet at straffeutmålingen skulle finne sted.

Dommeren i saken, Emmet Sullivan, skal i stedet gjøre en ny vurdering av saken i mars neste år.

Sullivan antydet tirsdag at Flynn kunne dra fordel av en utsettelse siden han da har mulighet til å samarbeide mer med spesialetterforsker Robert Mueller. Graden av samarbeid blir hensyntatt når straffen bestemmes.

– Avsky og forakt

Robert Mueller gransker Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i 2016. Flynn har erkjent at han har løyet til FBI-etterforskere om sin kontakt med Russlands tidligere ambassadør til USA.

Samtalene med daværende ambassadør Sergej Kisljak handlet blant annet om USAs sanksjoner mot Russland.

– Jeg kan ikke skjule min avsky og min forakt, sa dommer Emmet Sullivan tirsdag om Flynns løgner.

Sullivan spurte aktor i saken om Flynns handlinger kan karakteriseres som forræderi. Aktor avviste imidlertid dette.

General og etterretningssjef

I tillegg hevdet dommeren at Flynn «var en uregistrert agent for et annet land mens du tjenestegjorde som nasjonal sikkerhetsrådgiver for presidenten». Litt senere måtte imidlertid Sullivan erkjenne at dette ikke var korrekt. Flynns omstridte kontakt med Russlands tidligere ambassadør skjedde før Trump var innsatt som president.

Flynn var rådgiver for Donald Trump i presidentvalgkampen i 2016. Tidligere var han generalløytnant i det amerikanske forsvaret og leder for den militære etterretningsorganisasjonen DIA.

Etter at Trump ble valgt til president, ble Flynn utnevnt til USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver. Han ble imidlertid nødt til å trekke seg bare noen uker senere som følge av avsløringer om hans kontakt med daværende ambassadør Sergej Kisljak.