Donald Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, har for første gang forklart seg i forbindelse med russlandsgranskningen. Og det blir neppe siste gang.

Forklaringen ble gitt til etterretningskomiteen i Representantenes hus tirsdag. Komiteen har ansvaret for én av flere parallelle granskninger av hvorvidt Russland og teamet til Donald Trump samarbeidet for å påvirke presidentvalget i 2016.

Men trolig blir det ikke siste gang Trumps tidligere valgkampsjef og sjefstrateg må forklare seg om saken.

Tirsdag meldte The New York Times at Bannon er stevnet som vitne av spesialetterforsker og tidligere FBI-sjef Robert Mueller. Det betyr at han vil måtte vitne for en storjury om hva slags forbindelser det var mellom Trumps medarbeidere og representanter for russiske myndigheter før Trump ble president.

Det skal være første gang Mueller har krevd at noen i Trumps indre krets vitner for en storjury i forbindelse med etterforskningen.

– Forhandlingstaktikk

Bannon kan sitte på opplysninger som kan vise seg å bli svært viktige for etterforskningen. Ikke bare ledet han Trumps valgkamp de siste månedene før valget, han fikk også stillingen som Trumps sjefstrateg i presidentens sju første måneder i Det hvite hus.

New York Times' kilde sier imidlertid at Muellers stevning kan være en forhandlingstaktikk, og at spesialetterforskeren trolig vil la Bannon slippe å vitne for en storjury dersom han i stedet lar seg avhøre av Muellers etterforskere i Washington.

På kant med Trump

Uttalelser fra Bannon i den mye omtalte boka «Fire and Fury» vakte nylig stor oppmerksomhet. Her hevder Bannon at Trumps sønn, svigersønn og daværende valgkampsjef opptrådte «forrædersk» da de møtte en russisk advokat i juni 2016.

Bannon har senere hevdet at betegnelsen kun var ment for den daværende valgkampsjefen Paul Manafort – noe bokas forfatter Michael Wolff avviser.

Sitatene i boka utløste et kraftig Twitter-angrep fra Trump mot sin tidligere sjefstrateg, og i forrige uke mistet Bannon også jobben som sjef for det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart.