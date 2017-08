40 båter settes inn i redningsarbeidet Houston i Texas for å seile inn i de oversvømte delene av byen og evakuere beboere etter orkanen Harvey.

Houstons ordfører Sylvester Turner opplyste på en pressekonferanse søndag at båtene kommer i tillegg til flere redningshelikoptre og kjøretøyer tilpasset forholdene som allerede er på plass.

Turner oppfordret innbyggerne til å holde seg innendørs, og sa at alarmsentralen i byen så langt har fått mer enn 2.000 anrop fra innbyggere som ber om hjelp.

– Jeg trenger ikke fortelle noen at dette er en veldig, veldig alvorlig storm. Vi har fått flere hundre meldinger om oversvømmelser, men vi venter at det tallet kommer til å stige ganske dramatisk, sa Turner.

NTB SCANPIX

The National Weather Service, USAs nasjonale meteorologiske institutt, kom søndag med en alvorlig advarsel om det de omtaler som en storm som «overgår alt som er opplevd tidligere», ifølge The New York Times.

– Det er ille, og det blir verre, sier Texas-guvernør Greg Abbott. Han sier orkanen Harvey har forårsaket skader for flere milliarder dollar siden den gjorde landfall sent fredag kveld lokal tid.

Selv om mye av kraften i orkanen forsvant da den nådde land, fryktes det at store nedbørsmengder de neste dagene kan forårsake vel så store ødeleggelser.

NTB SCANPIX

Flere omkomne

Fem mennesker meldes omkommet, men redningsmannskaper vet ikke hvor mange som er savnet eller strandet i flomvannet etter orkanen. Kun to av de fem dødsfallene som er meldt inn, er så langt bekreftet av myndighetene.

Millionbyen Houston er et av stedene som nå kjemper mot oversvømmelser som følge av massive nedbørsmengder. Flere steder er situasjonen søndag så prekær at innbyggere oppfordres til å søke tilflukt på takene av husene sine.

Mer enn 10 millimeter nedbør i timen førte til et vannivå høyere enn i noen andre nylige oversvømmelser, og høyere enn under den tropiske stormen Allison i 2001, ifølge myndighetene i Houston-området.

Ifølge meteorologene kan det ventes opp mot 1 meter nedbør i døgnet, noe som vil kunne skape store problemer, også i storbyene Houston og Corpus Christi.

NTB SCANPIX

Tornadovarslinger

Christina Hetleøen ved det norske generalkonsulatet i Houston sier til NTB at det regner uten stopp, og at innbyggerne er bedt om å holde seg innendørs.

– Alle er veldig på vakt. Det var vanskelig å gå til sengs i går kveld, siden tornadovarslene kom så hyppig, og man ble bedt om å søke tilflukt i husets innerste rom uten yttervegger, forteller Hetleøen.

Også Svein Johansen som er sivilingeniør og jobber for Statoil i Houston, forteller om gjentatte tornado- og flomvarsler på mobilen.

– Vannstanden i South Mayde Creek, som renner forbi rett ved her jeg bor, er nå på nivå med det vi hadde i 500-års nedbøren i fjor. Det er meldt mer nedbør de neste døgn, så dette kan bli riktig ille, sier Johansen til NTB.

NTB SCANPIX

– Dårlig følelse

Det amerikanske katastrofebyrået FEMA (Federal Emergency Management Agency) sier orkanens herjinger vil få langvarige konsekvenser i Texas.

– Gjenoppbyggingen etter denne katastrofen vil ta flere år, sier FEMA-sjef Brock Long til MSNBC.

President Donald Trump roser nødetatenes innsats i Texas og understreker at det å redde liv må ha førsteprioritet.

– Dere gjør en strålende jobb – hele verden følger med. Hold dere trygge, skrev Trump på Twitter til redningsmannskapet lørdag.

Trump varslet at han skal besøke Texas så snart det er forsvarlig.

Om lag 1.300 soldater fra nasjonalgarden deltar i redningsarbeidet og ytterligere 500 soldater var søndag på vei til de hardest rammede områdene. Det er også satt inn helikoptre i redningsarbeidet.