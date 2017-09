Britenes Prins William og hans kone Kate venter sitt tredje barn, kunngjør Kensington-slottet.

I en pressemelding som ble sendt ut mandag morgen, heter det at 35 år gamle Kate lider av alvorlig morgenkvalme, på samme måte som under sine to tidligere svangerskap. Av den grunn avlyser hun planer senere mandag.

Ifølge pressemeldingen er Williams bestemor dronning Elizabeth henrykt over utsikten til å få nok et oldebarn.