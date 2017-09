Sør-Koreas marine holdt natt til tirsdag en storstilt øvelse med klar advarsel til naboen i nord om fremtidige provokasjoner.

– Hvis fienden provoserer over vann eller under vann, vil vi slå tilbake umiddelbart og begrave dem til sjøs, sier Choi Young-chan, sjefen for en angrepsstyrke i marinen.

Viser motstandsvilje

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap beskriver øvelsen som omfattende, og sier den viser landets vilje til å motsette seg Nord-Koreas provokasjoner.

Marinen skal ifølge nyhetsbyrået holde en ny øvelse sør i landet fra onsdag og fire dager fremover.

Øvelsen kommer to døgn etter Nord-Koreas kraftigste atomprøvesprengning noensinne.

– Ta til fornuften

Australias statsminister Malcolm Turnbull oppfordrer land som har innflytelse på Nord-Korea, om å få regimet til å «ta til fornuften» etter prøvesprengingen.

Turnbull sier en krig med Nord-Korea vil være en katastrofe.

– Det vil være så skadelig for verden, for regionen og den globale økonomien. Det vil være en katastrofe, sa Turnbull til Nova Radio i Sydney.

– Derfor må alle som har innflytelse på landet, få dem til å ta til fornuften nå, la han til.

Handelsrestriksjoner

Nord-Koreas desidert viktigste handelspartner er Kina. Kina har allerede innført flere handelsrestriksjoner overfor Nord-Korea.

I februar varslet kineserne at de ville stanse importen av nordkoreansk kull. Fra 5. september blir all import av sjømat og jern fra Nord-Korea forbudt i tråd med FNs sanksjoner.

USAs president Donald Trump vurderer handelsboikott mot land som handler med regimet. Importen og eksporten mellom Kina og USA var i fjor på over 5000 milliarder kroner.