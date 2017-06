Den tyske forbundsdagen har vedtatt en plan for å annullere titusener av dommer mot menn som ble dømt for å ha sex med menn i tiårene etter krigen.

Sex mellom menn var forbudt i Tyskland fra samlingen i 1871, men håndhevelsen av loven ble kraftig skjerpet under nazistene.

68.300 menn dømt

Etter andre verdenskrig forble sex mellom menn forbudt i begge de tyske statene. Avkriminaliseringen kom på slutten av 1960-tallet, men loven – kjent som paragraf 175 – besto frem til 1994.

Til sammen ble rundt 68.300 menn dømt i henholds til paragraf 175 i tiårene etter krigen. I 2000 beklaget Forbundsdagen at loven ble beholdt da Tyskland skulle gjenreises, politisk så vel som økonomisk etter krigen.

Trolig 5000 i live

Med det nye forslaget vil alle dommene bli omstøtt. De som fortsatt er i live skal få 3.000 euro i erstatning, pluss 1.500 euro per påbegynte år de tilbrakte i fengsel. Det er anslått at rundt 5.000 av de dømte mennene fortsatt er i live og vil ha krav på erstatning.

– Det er godt at stigmaet mange homofile opplevde ved å være kriminelle, endelig blir fjernet. Det er mindre bra at mange ikke får oppleve dette, fordi de har dødd i mellomtiden, sier politiker Volker Beck, som lenge har kjempet for homofiles rettigheter.

Forslaget sendes nå videre for godkjenning i Forbundsrådet.