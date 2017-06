En dansk kvinne som ble pågrepet under paraden Gay Pride i Istanbul søndag, er løslatt.

Det bekrefter det danske utenriksdepartementet overfor Ritzau natt til mandag.

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at den danske statsborgeren som tidligere ble pågrepet i Tyrkia i forbindelse med Gay Pride i Istanbul nå er løslatt. Denne personen blir tilbudt vanlig konsulær bistand, heter det i uttalelsen fra departementet, som ikke kan gi mer informasjon om kvinnen på grunn av taushetsplikt i personsaker.

Det var folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen (S) og kommunikasjonssjef i Copenhagen Pride, Thomas K. Rasmussen, som søndag meldte at kvinnen var pågrepet, og at politiet hadde tatt mobilen hennes. Kvinnen er styremedlem i Copenhagen Pride.

Til tross for at myndighetene i Istanbul lørdag la ned forbud mot å la prideparaden gå av stabelen, samlet flere aktivister seg på Taksim-plassen søndag på oppfordring fra arrangørene. Tyrkisk politi avfyrte gummikuler mot en gruppe på rundt 40 aktivister og sto også klare med vannkanoner og tåregass. Ifølge vitner var politioppbudet større enn antallet aktivister, og ifølge tyrkiske medier ble et sted mellom syv og 20 mennesker pågrepet.