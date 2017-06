President Donald Trump får kritikk av sine egne etter å ha omtalt en amerikansk TV-journalist som «gale Mika med lav IQ».

I flere Twitter-meldinger torsdag gikk presidenten ut mot journalistene Mika Brzezinski og Joe Scarborough fra TV-kanalen MSNBC, som nylig omtalte Trump kritisk i TV-programmet «Morning Joe».

«Jeg har hørt at programmet Morning Joe med sine dårlige seertall har snakket stygt om meg (jeg ser ikke på det lenger)", skriver Trump på Twitter.

«Hvordan har det seg da at gale Mika med lav IQ, sammen med psyko Joe, kom til Mar-a-Lago tre dager på rad rundt nyttår og insisterte på å bli med meg», fortsetter presidenten.

Trump hevder videre at Brzezinski «blødde stygt etter en ansiktsløftning», og at han avviste dem.

Kritisk Fox-dekning

Trumps twittermeldinger fikk kritisk dekning på TV-kanalen Fox News, som vanligvis er vennlig innstilt til presidenten.

Nyhetsanker Shepard Smith innledet torsdagens kveldssending med Trumps handlinger, som han sier «enkelte kritikere kaller sexistisk nettmobbing».

Han intervjuet «Media Buzz»-vert Howard Kurtz, som påpekte at Trump ofte slår tilbake mot kritikerne sine, men at dette «var et slag der han faktisk endte opp med å treffe seg selv». Videre sier Kurtz at «det er veldig tydelig for alle som ikke er betalt for å forsvare ham, at han gikk over streken».

Smith tok også det uvanlige steget med å lese opp tre eposter fra seere som kritiserte ham for dekningen hans av historien. Han påpeker at en seer skriver i sosiale medier at «Shep er en liberal hemoroide» som hører hjemme på MSNBC.

«Trist dag»

Andre amerikanske medier omtaler angrepet som sjokkerende og motbydelig.

– Det er en trist dag for USA når presidenten bruker tiden sin på å mobbe, lyve og spy ut smålige personangrep, heller enn å gjøre jobben sin, sier NBC News' talsperson Lorie Acio.

Presidentens twittermeldinger falt heller ikke i smak hos partifellene i kongressen.

–Selvfølgelig vurderer jeg ikke dette som passende kommentarer. Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten. Dette hjelper ikke akkurat, sier Paul Ryan, republikanernes leder i Representantenes hus.

Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders tok imidlertid sjefen til forsvar. Hun viser til at presidenten selv har blitt utsatt for et stort antall personangrep og sier han akter å kjempe imot dem med samme mynt.

– Presidenten vil ikke tillate seg å bli mobbet av liberale medier og liberale eliter i mediene eller Hollywood eller noen andre steder, sier Sanders til Fox News.

Støtte fra førstedamen

Det er ikke klart nøyaktig hva som utløste tiraden, men Brzezinski kom med krasse kommentarer om Trump under torsdagens Morning Joe-program.

– Alle i Washington i administrasjonen må se på dette fra et ståsted der de ikke er hjernevasket, fordi de sitter der og er redd for ham, og de tror at de må smiske for presidenten, sa Brzezinski.

Trumps kone Melania, som tidligere har sagt hun vil lansere en kampanje mot nettmobbing, forsvarer ektemannen.

– Når mannen hennes blir angrepet, kommer han til å slå tilbake ti ganger hardere, sier førstedamens kommunikasjonssjef Stephanie Grisham til CNN.