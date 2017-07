Donald Trump har tvitret en redigert videosnutt der USAs president overfaller og hamrer løs på en mann som har fått hodet erstattet av CNNs logo.

«Det er en trist dag når selv USAs president oppmuntrer til vold mot reportere», heter det i en uttalelse fra CNN etter Trumps ferske Twitter-melding.

Den redigerte videosnutten som presidenten publiserte på Twitter søndag, omtales som bisarr selv etter Trumps standarder, skriver Aftenposten.

Det iscenesatte originalopptaket er ti år gammelt og stammer fra den gang realitykjendisen Trump var gjest på brytekamper, ifølge AFP.

I den 28 sekunder lange snutten slår Trump ned en dresskledd mann ved siden av en brytering. Trump kaster seg over mannen og banker løs på ham. Offerets hode er erstattet med CNNs logo.

Tweeten ble lagt ut under et døgn etter at presidenten presiserte at måten han opptrer på i sosiale medier, er slik «moderne» presidenter opptrer på.

– Helt vilt

Politisk rådgiver Espen Teigen, som har fått mye oppmerksomhet for måten han styrer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs Facebook-konto på, ler av den siste Trump-tweeten.

– Det er jo helt vilt. Jeg ville aldri gjort noe slikt i Norge, og jeg tror heller ikke det blir som dette her. Vi kan gjøre morsomme ting, men det Trump driver med er på en helt annen skala, sier Teigen.

– Det er nok en måte å distrahere folk på enten det gjelder helsereformen eller andre ting. Samtidig har CNN hatt noen forferdelige uker nå, sier Teigen, og peker på at tre av kanalens journalister gikk av etter at CNN trakk en artikkel og presidentens forhold til et russisk investeringsfond.

Videoen avsluttes med en falsk CNN-logo i høyre hjørne, med ordene «FNN: Fraud News Network».

I skrivende stund har tweeten fått over 155.000 likes, som er mye, mye mer enn Trump får når han tvitrer om veteraner, gallamiddager eller Canadas nasjonaldag.

Ingen trussel

– Ingen vil oppfatte det som en trussel. Jeg håper de ikke gjør det, sier Tom Bossert, Det hvite hus' rådgiver for innenlands sikkerhet, til ABC.

Det er Espen Teigen enig i: – Det er morsomt, og ikke en oppfordring til fysisk å angripe noen.

Presidenten har den siste tiden trappet opp sine verbale angrep på amerikanske medier, og da spesielt kabel-TV-kanaler. Det er ikke mange dagene siden han omtalte programlederparet Mika Brzezinski og Joe Scarborough som «gale Mika med lav IQ» og «psyko Joe».

USAs president hevdet også at han så Brzezinski på sitt feriested Mar-a-lago med stygge blødninger som følge av en ansiktsløftning.

Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders uttalte i forrige uke at Trump «på ingen måte, i noen form, noensinne har oppfordret eller oppmuntret til vold».

– Barnslig

CNNs talsperson sier søndag at Trumps oppførsel er barnslig og «langt under verdigheten til hans embete».

– Vi kommer til å fortsette å gjøre jobben vår. Han bør begynne å gjøre sin, sier talspersonen til nyhetsbyrået AP.