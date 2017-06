Hundrevis av fortørnede mennesker halte koffertene sine gjennom mørke London-gater natt til lørdag etter brått å ha blitt evakuert fra brannfarlige høyblokker.

Lokale myndigheter i bydelen Camden sier de måtte evakuere beboerne i 650 boliger i fire boligblokker etter å ha fått vite at kledningen på byggene er av samme brannfarlige type som på blokken som brant i forrige uke.

Antallet er noe lavere enn tallet som ble oppgitt fredag. Da het det at 800 leiligheter måtte evakueres.

Beboerne fikk bare noen få timer på seg til å hente eiendeler og være ute av leilighetene innen midnatt fredag kveld. Mange klager over dårlig informasjon, og enkelte nekter å følge ordrene om å flytte ut.

– Dette er helt sprøtt. Hva hadde det gjort om vi hadde fått bli én natt til, sa Melanie Tham etter at hun ble evakuert fra leiligheten sin i Chalcots Estates. Hun sa hun var hos kjæresten sin et annet sted da hun fikk en SMS og måtte skynde seg hjem.

Hundrevis av hotellrom

Lokalmyndighetene i bydelen samarbeider med brannvesen, politi og Røde Kors for å hjelpe dem som er evakuert. De har booket 270 hotellrom og 100 boliger i andre boligsamvirker og ber samtidig andre nabolag om støtte.

Minst 79 mennesker mistet livet i storbrannen som i forrige uke herjet 24 etasjer høye Grenfell Tower. Brannen oppsto i et kjøleskap og spredte seg raskt opp hele byggets fasade.

Myndighetene har fastslått at minst 27 andre boligblokker over hele landet har samme type brannfarlige fasadekledning som Grenfell Tower, mens så mange som 600 til sammen kan ha slike plater.

Produsenten visste

Fredag kom det frem at den franske produsenten av kledningen, Arconic, var fullstendig klar over at materialene skulle brukes under oppussingen av Grenfell Tower.

De brannfarlige panelene var ulovlig å bruke på bygg på over 30 meter, og det visste Arconic, skriver Reuters. Grenfell Tower er over 60 meter høyt.

Arconic sier i en pressemelding at det ikke er produsentens ansvar å ta stilling til om materialene de selger, er ulovlige i henhold til lokal bygningslov.

Hastet å evakuere

De lokale myndighetene i Camden sier evakueringen ikke kunne utsettes fordi brannvesenet ikke kunne garantere for beboernes sikkerhet. Problemer med branndører og sikkerheten rundt gassledningene bidrar til bekymring for sikkerheten.

Arbeidet med å fjerne platene begynner med en gang, men beboerne kan måtte bo på hotell i fire uker før de får lov å flytte hjem igjen.

Mange uttrykte stor frustrasjon over at de fikk lite informasjon og over at de fikk så kort tid på seg til å flytte ut. Michelle Urquhart sier at de så sent som torsdag hadde fått beskjed om at problemet var løst.

Beboerne skulle få lov å gå inn i leilighetene sine med eskorte lørdag for å hente flere eiendeler.