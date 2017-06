MAKT PÅ NYE HENDER: Mohammed bin Salman (til h.) tar over som tronfølger i Saudi-Arabia etter sin onkel, Mohammed bin Nayef (til v. på tavlen). Den nye kronprinsen beholder dessuten stillingen som forsvarsminister og overtar som visestatsminister under sin far, kong Salman (i midten). FOTO: Amr Nabil / TT / Scanpix