Mens Øst-Afrika og Jemen rammes av sult, foreslår president Trump å kutte bistanden med en tredel. Det truer millioner av liv, ifølge organisasjoner.

Kuttforslaget kommer fram i Trump-administrasjonens budsjettforslag for 2018, som nylig ble presentert.

En lang rekke av de største hjelpeorganisasjonene i verden har sammen analysert forslaget, og konklusjonen er helt klar: Hvis budsjettet blir vedtatt, vil kuttene ikke bare sette millioner av liv i fare, men også true utvikling, stabilitet og samarbeid globalt.

Organisasjonene minner om at 30 millioner mennesker i Øst-Afrika, Tsjadsjø-regionen og Jemen er truet av sult, og at et rekordhøyt antall mennesker for øyeblikket er fordrevet fra sine hjem, totalt 65 millioner.

– Vi anmoder på det sterkeste Kongressen om å avvise presidentens forslag til bistandsbudsjett og opprettholde dagens bevilgning på 500 milliarder kroner, skriver de i en felles uttalelse.

Lang liste

Sentrale aktører som Oxfam, Redd Barna, International Rescue Committee og Care har satt sammen en liste over hvilke kutt som er med i president Donald Trumps budsjettforslag:

* 50 prosent mindre til landbruksutvikling og ernæring. Det vil frata ni millioner barn livreddende matvarehjelp.

* Nedleggelse av såkalt Title II matvarehjelp og hjelp til matsikkerhet, midt under en pågående sultkatastrofe.

* 45 prosent kutt til vann- og sanitærprogrammer. Kan føre til at over to millioner mennesker mister tilgang til rent drikkevann.

* 53 prosent mindre til programmer for grunnleggende utdanning, blant annet i en rekke afrikanske land.

* Dype kutt i støtten til håndtering av internasjonale kriser, flyktninger, kampen mot aids, barnedødelighet og kjønnsdiskriminering.

Også FN kritisk

Hjelpeorganisasjonene mener budsjettforslaget ikke bare vil redusere USAs langvarige og tverrpolitiske engasjement for å hjelpe verdens fattige, men også grunnleggende sett true amerikaneres helse, sikkerhet og velstand.

Dype budsjettkutt vil kunne undergrave USAs og verdens evne til å gjøre noe med fremtidens utfordringer, fremholder de. Migrasjon, terrorisme, klimaendringer, matmangel og matsikkerhet trekkes ofte fram som globale utfordringer ingen land kan løse alene.

Også FN har vært sterkt kritisk til Trumps budsjettforslag. En FN-talsmann slo i mai fast at det «simpelthen er umulig» for verdensorganisasjonen å utføre viktige oppgaver dersom USA kutter sitt bidrag så mye som Trump vil.

USA er den største bidragsyteren til FN og står for 25 prosent av det ordinære FN-budsjettet og 28 prosent av budsjettet til de fredsbevarende operasjonene.