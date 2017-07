New Jerseys omstridte guvernør Chris Christie stengte i helgen offentlige parker og strender, men ikke for seg selv og sin egen familie.

En budsjettstrid med demokratene fikk i helgen republikaneren Chris Christie til å stenge alle offentlige parker og strender for allmennheten, angivelig for å spare penger.

Politiet i delstaten viste bort folk som kom for å slikke sol, men med ett unntak. Bilder fra Island Beach State Park i Berkely viser Christie som slapper av på en folketom badestrand sammen med familien.

Guvernøren nektet først for at han hadde vært på stranden, men da han fikk se bildene måtte han innrømme at han hadde vært der. Christies sommerhus ligger like ved.

Christie er en av republikanernes mest kjente politikere og har markert seg som en trofast støttespiller av president Donald Trump.

I 2013 kranglet han også med demokratene om budsjettet i delstaten, og stengte da en bru over Hudson-elva mellom New Jersey og Manhattan. Dette skapte store problemer, både for skoleelever og for redningstjenestene.

Meningsmålingene har ikke vært lystig lesning for Christie den siste tida og i forrige måned fikk han støtte fra bare 15 prosent av velgerne i delstaten.