KRITISK TIL MERKEL: Martin Schulz kom med et kraftig angrep på Angela Merkel da han talte på SPDs ekstraordinære landsmøte søndag. FOTO: WOLFGANG RATTAY, REUTERS

Motkandidatens angrep spolerer ny Merkel-allianse i Tyskland

Martin Schulz kjemper desperat for et comeback i den tyske valgkampen, med et hardt angrep på kansleren.