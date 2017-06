Politiet vurderer drapssikte flere i forbindelse med brannen.

Politiet har funnet årsaken til brannen i den kommunale boligblokken som kostet minst 79 mennesker livet i London.

Fredag sa London-politiets Fiona McCormack, som har ansvaret for etterforskningen, at de har fastslått at brannen startet i en kjøleskapsfryser og at den ikke var påsatt, skriver The Guardian.

Vurderer drapssiktelse

Isolasjonsmaterialet og fasadeplatene som ble benyttet da den 24 etasjer høye Grenfell Tower ble pusset opp i 2015, oppfylte heller ikke kravene til brannsikkerhet, opplyste politiet fredag.

Aftenposten skriver at London-politiet nå etterforsker om isolasjonsmaterialet i Grenfell Tower var ulovlig å bruke, og at konsekvensen kan bli at politiet sikter de ansvarlige for uaktsomt drap.

Tester 600 blokker

Ifølge Fiona McCormack i London-politiet vurderes det å drapssikte flere i forbindelse med dødsbrannen, skriver The Guardian. Det er ikke kjent hvem som i så fall vil bli stilt til ansvar for brannen.

Ifølge BBC testes bygningsmaterialer i 600 høye boligblokker over hele England etter storbrannen i London.