USAs president Donald Trump vil møte sin russiske motpart Vladimir Putin på sidelinjene under G20-møtet i Tyskland neste uke, bekrefter Det hvite hus.

– Presidenten kommer til å treffe mange verdensledere mens han er i Hamburg, sier Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, i en uttalelse der han nevner Putin spesielt.

Verken han eller økonomi-rådgiver Gary Cohn vil imidlertid fortelle hvorvidt presidenten skal ta opp anklagene om at Russland forsøkte å påvirke fjorårets presidentvalg.

–Det finnes ingen endelig agenda. Vårt forhold til Russland er ikke annerledes fra forholdet til andre land. Trump kommer til å ta opp ting han er frustrert over, og områder der de kan jobbe sammen, sier McMaster.

Russland antydet nylig et møte mellom de to i Hamburg, uten at de formelt bekreftet at det ville finne sted.