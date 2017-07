Analytikere mener missilet Nord-Korea testet onsdag kveld, har kapasitet til å nå amerikansk jord. Det er i så fall første gang.

I en uttalelse fra Pacific Command, som har ansvar for USAs militære operasjoner i Asia og Stillehavs-regionen, heter det at missilet fløy i 37 minutter, men at det ikke utgjorde en trussel mot Nord-Amerika.

David Wright i Union of Concerned Scientists, sier tilgjengelig informasjon tyder på en økning i rekkevidden på Nord-Koreas missiler. Han sier at raketten kan ha nådd en høyde på mer enn 2.800 kilometer.

– Dersom meldingene stemmer, så kan det samme missilet nå en maksrekkevidde på 6.700 kilometer i en standard bane, sier Wright. Han sier at det er en rekkevidde som kan bety at missilet teoretisk sett kan nå Alaska.

En serie prøveoppskytinger

Nord-Korea avfyrte et uidentifisert ballistisk missil fra området ved Banghyon, i provinsen Nord-Pyongan, rundt klokken 9.40, ifølge en melding fra militærkommandoen i Sør-Korea tirsdag. Provinsen ligger nær grensen til Kina.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har hasteinnkalt regjeringens sikkerhetsråd.

Forsvarsdepartementet i Japan bekrefter meldingen om missilet endte ferden i Japanhavet, innenfor Japans økonomiske sone.

Oppskytingen føyer seg inn i rekken av en serie prøveoppskytinger de siste månedene. Ikke lenge etter kom den første Twitter -meldingen fra president Donald Trump. Der lurer han blant annet på om Nord-Koreas leder Kim Jong-un ikke har noe annet å ta seg til.

«Vanskelig å tro at Sør-Korea og Japan vil finne seg i dette så mye lenger. Kanskje Kina vil legge bredsiden til mot Nord-Korea og få en slutt på dette pølsevevet en gang for alle!", lyder den amerikanske presidentens funderinger rundt nordkoreanernes missiltest.

Timing

Oppskytingen kommer en dag etter at Kina advarte om at hvis spenningen i regionen øker, kan situasjonen komme ut av kontroll og få katastrofale følger.

Kinas FN-ambassadør Liu Jieyi håper å få støtte i FNs sikkerhetsråd for en løsning som kan lette spenningen på halvøyen.

Lius kommentarer kommer etter at Kinas president Xi Jinping sa til president Donald Trump i en telefonsamtale tidligere mandag at relasjonen mellom Kina og USA er blitt påvirket av negative faktorer. Ytringen kom etter at Trump innførte sanksjoner mot en kinesisk bank som er beskyldt for å drive virksomhet med Nord-Korea.

Militærøvelser

Trumps administrasjon har bedt Kina om hjelp til å få bukt med den kjernefysiske trusselen fra Nord-Korea, men i forrige uke sa den amerikanske presidenten at tiden for strategisk tålmodighet med det nordkoreanske regimet er over.

Liu sa også at Beijing vil presse på for å få USA og Sør-Korea til å slutte med sine militærøvelser på den koreanske halvøyen i bytte mot at Nord-Korea avslutter sine kjernefysiske og ballistiske missilprogrammer.

Trump, Japans statsminister Shinzo Abe og Sør-Koreas president Moon Jae-in forventes å diskutere Nord-Korea på sidelinjen av kommende helgs G20-toppmøte i Hamburg.

Abe sa da den siste oppskytingen viser at Nord-Korea nok en gang ignorerer de gjentatte advarslene fra det internasjonale samfunnet.

Regjeringstalsmannen Yoshihide Suga beskrev missiltesten som et klart brudd på FNs sikkerhetsråds resolusjon og la til at Pyongyang «gjentatte provoserende handlinger er fullstendig uakseptable».