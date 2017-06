Fredsprisvinner Liu Xiaobo har fått uhelbredelig leverkreft og er løslatt fra fengsel, opplyser hans advokat.

– Han får behandling på et sykehus i Shenyang. Han har ingen bestemte planer, han får bare medisinsk behandling for sykdommen sin, sier Xiaobos advokat Mo Shaoping.

Shenyang ligger i den nordøstlige Liaoning-provinsen i Kina.

Advokaten opplyser at Xiaobo ble diagnostisert 23. mai i år og løslatt få dager senere.

Liu ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for politisk demokrati i Kina, kalt «Charter 08». Han har sittet fengslet i Jinzhou nordøst i Kina.

Liu Xiaobo mottok Nobels fredspris i 2010. Stolen hans sto tom under fredsprisutdelingen.

Tildelingen vakte svært krasse reaksjoner i Kina, som frøs forbindelsene til Norge. De diplomatiske forbindelsene ble gjenopptatt på tampen av fjoråret, og i vår var statsminister Erna Solberg (H) på besøk i Kina.