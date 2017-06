Tre personer er bekreftet omkommet etter at en båt med 150 turister forliste om lag 70 kilometer unna Medellín i Colombia, opplyser politiet i landet.

Almirante, som har fire dekk, gikk ned søndag ettermiddag i en kunstig innsjø som er en av Antioquia-provinsens største turistattraksjoner. Søndag ettermiddag opplyser en colombiansk politisjef at tre personer er omkommet og 30 av de 150 ombord er savnet. Det er uklart hva som forårsaket ulykken.

– Situasjonen ser alvorlig ut, sier en talsperson for de lokale myndighetene og legger til at personene som blir reddet ut fraktes til det lokale sykehuset i Guatapé.

I en melding på Twitter opplyser luftforsvaret at de har sendt helikoptre til vannreservoaret El Peñol i den nordvestlige turistbyen, for å evakuere dem som har størst behov for umiddelbar helsehjelp. Ifølge den colombianske avisen El Espectador var mer enn 100 personer savnet etter forliset.

Videoer som sirkulerer i sosiale medier, viser at den flere dekk høye ferja sank samtidig som et stort antall fritidsbåter forsøkte å komme båten til unnsetnin