Fem høyblokker med til sammen over 800 leiligheter i London evakueres på grunn av mistanke om brannfarlige fasader.

Beslutningen om å evakuere beboerne ble tatt fredag kveld og gjelder samtlige beboere i fem kommunale boligblokker i Camden i Nord-London, melder BBC. Undersøkelser viser at fasadeplatene på blokkene er av lignende type som ble brukt på Grenfell Tower, der minst 79 mennesker omkom i brann 14. juni.

– Grenfell forandret alt, og vi kan ikke ta unødige sjanser. Vi vil sikre at våre beboere er trygge, og vi har lovet å jobbe med dem, handle raskt og være åpne, sier Georgia Gould, leder for lokalstyret i Camden. Hun legger til at lokalstyret nå vil ta grep og fjerne de brannfarlige fasadeplatene på boligblokkene. I første omgang skal det utføres viktig brannsikringsarbeid, og derfor flyttes beboerne ut.

Myndighetene er i ferd med å bestille hotellrom i stort omfang. Det er ikke kommet frem hvor mange mennesker som bor i de 800 leilighetene som evakueres.

Michelle Urquhart har fått beskjed om at hun skal evakueres. Hun sier til Press Association at hun er både skremt og sint.

– Vi har bodd i disse leilighetene og med denne kledningen på fasaden i 10. Jeg er sint fordi vi hadde et møte med lokalstyret i går kveld, og da prøvde de å berolige oss. Nå vet jeg ikke hvor vi skal være, sier Urquhart.

Ifølge britiske myndigheter kan så mange som 600 boligblokker rundt om i England ha brannfarlige fasader.