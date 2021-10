Er master den nye bachelorgraden? Ja, sier jobbeksperten.

Innsender opplever at alle krever mastergrad. Er det nødvendig med mastergrad for å få jobb?

Innsender har en baclorgrad. Er ikke det lenger nok?

Spørsmål: Er en master blitt den nye bacheloren?

Jeg er jobbsøker og føler alle krever master eller tilsvarende nå.

Hilsen anonym

Svar: Takk for ditt spørsmål. Jeg går ut fra at du søker jobb med bachelorgrad og kanskje ofte møtes med krav om mastergrad. For ja, master er dessverre blitt den nye bachelor, kan vi nesten si.

Stadig flere velger å ta denne toårige utdanningen for å fordype seg faglig og stå sterkere i jobbsøkerprosessen. Oftere enn før ser vi utlyste stillinger hvor mastergrad er et krav. Pandemien har også gjort at mange har valgt å ta master fremfor å gå arbeidsledig eller være i permisjon.

Mette Manus er karriereveileder som svarer på innsendte spørsmål.

Mange mener at det går litt inflasjon i høyere utdanning, og at det er for mange som tar master, mens de fleste nok hevder at høyere utdanning er beste vei til å få en interessant jobb. Litt avhengig av hva slags bachelor du har, din alder og jobberfaring, vil du nok i de fleste tilfeller stå sterkere dersom du investerer i et masterstudium.

Mulighetene er gode for å ta en master ved siden av jobb som deltidsstudium eller få permisjon for å ta det på heltid. Bedriftene er ofte villige til å betale for dette studiet hvis du har vært ansatt en god stund, og de vil satse på deg videre.

En mastergrad er en teoretisk fordypning og er et krav dersom du vil gå videre med en doktorgrad og bli forsker. Studiet krever mer selvstendig jobbing enn bachelor, og den skriftlige oppgaven som inngår, kan for mange være ganske krevende. Du kan ofte være en vel så god ansatt med en kanskje mer generell bachelorutdanning, og så relevant arbeidserfaring og praksis i tillegg. Men det kan bli vanskelig å bli tatt ut til jobbintervju hvis du ikke kan flagge med mer interessant annen erfaring.

Fordelen ved en mastergrad er at den kan dreie utdanningen din i en ny retning, for eksempel mot administrasjon og ledelse, IT eller tilsvarende kompetanse som kanskje er litt vekk fra det du har bachelor i.

Det er lite gunstig å søke jobber som har et ufravikelig krav om mastergrad, men dersom det er «ønskelig» med mastergrad, kan du godt søke med bachelor. Du må da få frem dine kvalifikasjoner i form av arbeidspraksis eller tilsvarende kompetanse.

Jeg ønsker deg lykke til med jobbsøknad og håper at du finner en jobb hvor du kan få vist hva du står for. Så blir det opp til deg om du vil ta en mastergrad nå eller senere, eller om du heller vil jobbe deg fremover.

Vennlig hilsen Mette Manus

