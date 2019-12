Han glemte tre avgjørende ting da han søkte jobb: – Stor tabbe, mener karriererådgiver

I ukens episode av Karrierekoden får du høre tabbene du må unngå når du søker jobb.

Publisert: Nå nettopp

I forrige episode slaktet programlederen Knut Arild Hareides beste karrieretips. Denne gang er det Jon Roar i Karrierekoden som får gjennomgå. Her sammen med medprogramleder Elise Rønnevig Andersen. Foto: Stein Bjørge

Det nærmer seg nytt år, og for mange betyr det nye muligheter og større aktivitet i jobbsøkermarkedet.

Er du på utkikk etter ny jobb, må CV-en være på plass. Det er den ikke hos en av Karrierekoden-programlederne.

I ukens episode får nemlig Jon Roars CV kritikk av karriererådgiver Gisle Hellsten.

Han reagerer særlig på tre ting og spøker med at han synes det er rart at Jon Roar i det hele tatt fikk jobben.

