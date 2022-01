Ekstroverte Siv Kroken Gitsø strevde på hjemmekontor. Fem tips som holder gnisten oppe. Arbeidsmarkedet kan endre seg til fordel for introverte, ifølge eksperter.

Da Siv Kroken Gitsø (54) måtte pakke sammen arbeidsutstyret og dra på hjemmekontor, havnet hun i en liten krise. Vanligvis skal det mye til for at hun blir stresset, men som ekstrovert forsvant alle kildene hun hadde til energi og inspirasjon under nedstengningen i mars 2020.

– Jeg kom i overgangsalderen fra en dag til en annen og hadde flere svette våkenetter hvor jeg bare gråt. Jeg følte jeg mistet friheten og påvirkningskraften i eget liv, forteller karriereveilederen.