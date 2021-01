23-åringen fikk jobb tre år før han er ferdig utdannet. Dette mener han er nøkkelen.

23-åringen får stipend for å fullføre studiene. – Han var for god til at vi kunne la ham gå, sier hans fremtidige arbeidsgiver.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Marco Jenssveen Carrea (23) ble headhuntet flere år før han er ferdig utdannet. – At jeg får stipend for å begynne på master, gjør at jeg kan fokusere enda mer på studiene. Foto: Elise Rønnevig Andersen