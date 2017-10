SKAL KJEMPE: – Vi håper at eiendommen fortsetter å være regulert til næring. Det var jo under den forutsetningen vi valgte å bosette oss i området, sier Ole-André Skjønberg (i midten). Her med samboer Andrea Friestad Nyland og nabo Helge Tveit. – Vi føler på en form for usikkerhet, sier Tveit. FOTO: Geir Martin Strande