FORNØYD: Konsernsjef i Statoil Eldar Sætre legger frem resultatene for tredje kvartal på torsdag. FOTO: Pål Christensen

Statoil-resultat gjør et kraftig hopp

Statoil kunne torsdag rapportere om et justert driftsresultat på 2,3 milliarder dollar (18,4 milliarder kroner) for tredje kvartal. Det er nesten fire ganger så høyt som for samme periode i fjor.