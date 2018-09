GYLNE TIDER: I 2004 var Tom Rune Pedersen og Geir Hove mediesky eiendomsinvestorer som eide mange av byens mest attraktive eiendommer sammen. Her fra åpningen av Xhibition. To år seinere kjøpte de tomten til Zachariasbryggen – et kjøp som har medført en endeløs rekke av rettskonflikter. I 2015 delte de eiendomsporteføljen mellom seg. FOTO: Jan Lillebø (Arkiv)