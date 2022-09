Venter høyeste rente på over ti år. Emma (20) har allerede snakket med banken.

(E24) Da Emma Horgen Frivold overtok sin første leilighet var det nullrente i Norge. Ved utgangen av året kan rentenivået være på sitt høyeste de siste 15 årene.

Emma Horgen Frivold (t.v.) kjøpte en toromsleilighet da hun var 18 år. Det andre soverommet leier hun ut til venninnen Dorthe Halby Strande.

Publisert Publisert I går 17:52

Ifølge E24 er det ventet at sentralbanken torsdag hever renten til det høyeste nivået på ti år.

– Jeg har allerede snakket med banken og fått forsikring om at jeg kan utvide lånetiden hvis det skulle bli helt krise. Men jeg tror det skal gå bra – foreløpig har ikke boliglånsrenten økt så mye som jeg fryktet, sier Emma Horgen Frivold til E24.

20-åringen, som egentlig er fra Askim, kjøpte sin første leilighet i Kristiansand for to år siden, mens hun fremdeles gikk på videregående. Egenkapitalen hadde Frivold spart opp selv. Hennes foreldre har stilt garanti for boliglånet.

Da Frivold overtok leiligheten i 2020 hadde Norges Bank senket renten helt til null, for å dempe tilbakeslaget i norsk økonomi som følge av koronapandemien.

Les også Venter nytt rentehopp: – Man vil se økt arbeidsledighet

Med rekordlav styringsrente i 14 sammenhengende måneder, kunne Frivold og andre norske lånekunder nyte godt av tilsvarende lave boliglånsrenter.

– Det var veldig behagelig både i 2020 og 2021. Men de siste månedene har boliglånet blitt merkbart dyrere. Det samme med matvarer og strøm, sier Emma Horgen Frivold.

Og dyrere skal det bli. Økonomer E24 har snakket med tror boliglånsrenten vil kunne klatre opp mot femtallet i løpet av neste år.

– Ikke veldig dramatisk

Ved inngangen til 2022 var styringsrenten 0,5 prosent. Deretter har den steget, og i august ble renten satt opp til 1,75, og Norges Bank har varslet at den skal videre opp det kommende året. Økonomer E24 har snakket med tror renten blir satt opp med ytterligere 0,5 prosentpoeng på rentemøtet i Norges Bank torsdag.

For Emma Horgen Frivold vil et rentehopp på 0,5 prosent innebære at renteutgiftene på boliglånet vil øke med 5.600 kroner – gitt at bankene øker utlånsrenten likt som etter forrige renteheving, viser E24s rentekalkulator.

– Hittil har ikke renteøkningene vært særlige dramatiske for min del. Jeg har blitt nødt til å ta flere vakter på gamlehjemmet og helt droppet hverdagskosen. Nå tar jeg meg kun råd til det absolutt mest nødvendige, sier 20-åringen, som studerer statsvitenskap på Universitetet i Agder og jobber deltid på et sykehjem i sørlandsbyen.

Men i løpet av neste år vil boliglånsrenten bli atskillig dyrere, mener ekspertene.

Geir Axelsen, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forventer den høyeste renten på over 15 år

– Vi anslår at boliglånsrenten i løpet av 2023 kommer over fire prosent, og vil bevege seg noe under fire prosent da vi kommer inn i 2024, sier Geir Axelsen, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB tror Norges Bank øker renten med 0,5 prosentpoeng torsdag, og følger opp med rentehevinger på 0,25 prosentpoeng på årets to gjenværende rentemøter.

– Vi forventer at Norges Bank prioriterer å dempe inflasjonen og dermed setter opp renten med til sammen 1 prosentpoeng innen utgangen av året, sier han.

Hvis SSB treffer med sin prognose, og Norges Bank hever renten til 2,75 prosent midtveis i desember, må nordmenn gjøre unna julehandelen med det høyeste rentenivået på over 15 år.

Det er ventet at styringsrenten øker med 0,5 prosentpoeng når sentralbanksjef Ida Wolden Bache i Norges Bank legger frem rentebeslutningen torsdag.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, tror renteøkningene vil gi en boliglånsrente på mellom 4,5 og 4,75 prosent gitt en styringsrente på 2,75 prosent.

Nordea Markets har i sine prognoser anslått at boliglånsrenten vil være på rundt fire prosent ved utgangen av året, og øke til rundt 4,5 prosent i løpet av det kommende året.