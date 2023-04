Aasland vil gi kommuner mer makt i vindkraftsaker

(E24:) Olje- og energiminister Terje Aasland har lyttet til kommunene: Nå skal kommuner selv finne areal til vindkraft. I tillegg får kommunene mulighet til å si nei lenger ut i prosessen.

FORNØYD: Olje- og energiminister Terje Aasland mener regjeringens endringer i regelverket vil føre til at det blir bygget ut flere vindkraftprosjekter.

Fredag legger olje og energiminister Terje Aasland (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) frem nye lovforslag for hvordan vindkraftsaker skal behandles etter plan- og bygningsloven.

De ønsker at kommuner selv skal regulere områder til vindkraft. De vil flytte tidspunktet kommunene kan si nei til et prosjekt fra søknadstidspunktet til når konsesjonen er gitt.

– Mange kommuner har følt seg litt overkjørt og lite ivaretatt. Nå kan kommunene sitte med hånden på rattet, sier Terje Aasland (Ap) til E24.

Lovendringene kommer etter at regjeringen sendte ut et forslag om nye regler for vindkraften, etter krav fra Stortinget. Dersom Stortinget sier ja, noe Aasland er sikker på, vil det nye regelverket trå i kraft før sommeren.

Kommuner får bestemme mer

Det har vært sterk motstand mot vindkraft, for eksempel på Frøya og Haramsøya.

En del av utfordringen har tidligere vært at det kan gå lang tid fra det blir gitt konsesjon til et vindkraftverk bli bygget ut, og ofte har det skjedd vesentlige endringer i planene underveis. Vindturbinene har for eksempel blitt større.

– Utbyggere som hele tiden vil gjøre korrigeringer er ingen tjent med, sier Aasland.

Disse lovforslagene går regjeringen inn for: Kommunene får krav om å regulere områder til vindkraft før det kan gis konsesjon etter energiloven

Retten til å gi dispensasjon til vindkraft etter plan- og bygningsloven blir betydelig innskrenket

Muligheten til å oppheve og endre områderegulering for vindkraftverk med konsesjon blir avgrenset

Statens mulighet til å gi endelig konsesjon gjennom statlig arealplan blir opphevet

Kommune kan endre standpunkt og si nei til et prosjekt fra søknaden er inne og helt frem til konsesjonen er gitt Slik fungerer det gamle systemet: Også i dag kreves det avklaring etter plan- og bygningsloven for å bygge ut vindkraftverk, ved at anleggene ikke kan være i strid med arealplaner og kommuneplaner

Hvis det foreligger planer som hindrer vindkraften, må kommunene i dag sikre planlegging eller gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Hvis kommunen ikke ønsker å endre planer eller gi dispensasjon, kan Olje- og energidepartementet likevel gi tillatelse til vindkraften etter energiloven, ved å gi virkning som statlig arealplan

Ved inngangen til 2022 var det gitt 93 konsesjoner til vindkraftverk i Norge, 11 av disse var gjennomført ved at staten tok i bruk statlig arealplan, resten var gjort etter kommunale vedtak Kilde: Regjeringen / Asplan Viak

Olje- og energiministeren påpeker at kommuner representerer ulike interesser og har et ansvar for å avveie ulike hensyn. Det de nå får, er et lenge etterlengtet verktøy, ifølge Aasland.

Helt frem til en vindkraftkonsesjon er gitt, kan kommuner endre sitt standpunkt.

– Dette er for å sikre at dersom det blir justeringer, så kan kommunen si nei, sier Aasland.

Konsesjonsprosessen er den samme

Det har også vært misnøye med bruken av tvang gjennom statlige arealplaner, ifølge en rapport fra Asplan Viak. Flere kommuner mener det er problematisk at de er blitt sidesatt uten god grunn og uten nevneverdig prosess, ifølge rapporten.

Etter de nye reglene må kommunene regulere områder til vindkraft før NVE gir konsesjon til kraftverkene.

Aasland tror uenigheten kan begrenses når kommunene får større mulighet til å sette begrensninger for arealbruken.

Selve konsesjonsprosessen blir fortsatt den samme, opplyser kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

BEDRE FOR ALLE? Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener kommuner og utbyggere vil tjene på lovendringene.

– Hva betyr dette for utbyggerne?

– Utbyggere må ha god kontakt med kommunene og ha godt planlagte prosjekter. Jeg tenker at utbyggere nå får en større trygghet fordi det sikrer gode prosesser lokalt, sier Gjelsvik.

– Det er få utbyggere som for tiden ønsker å bygge ut vindkraft. Hva tenker dere at lovendringen gjør med det?

– Jeg tror det kommer til å komme flere prosjekter på banen, sier Aasland.

Ønsker flere vindkraftprosjekter

Aasland sier at det fortsatt er regjeringens ambisjon at det blir bygget ut mer vindkraft på land.

– Alle kommuner bør se om det er arealer de kan bygge ut på en skånsom måte. Men vi ønsker ikke og bruker ikke tvang fra staten, så dette er opp til kommunene, sier Aasland.

– Utbyggere opplever at vindkraftprosessen er lang og kronglete - og at konsesjon medfører ikke nødvendigvis at man faktisk får bygget. Håper dere at dette her skal endre noe?

– Jeg tror at dersom vindkraftutbyggere kommer med klare planer og kommuner er villig, så kan dette gjøre prosessen raskere, sier Aasland.

Dersom en konsesjon er gitt, og utbygger ønsker å endre størrelsen eller antall vindmøller, blir det en ny prosess og kommunen må igjen godkjenne planene.

– Kan det bli mer uforutsigbart for utbygger?

– Nei, hvis de jobber godt blir det bedre prosesser. Det å forholde seg til en kommune i forkant er mye bedre enn å sitte igjen med store uavklarte spørsmål etter at konsesjonen er gitt. Da kan det ende opp i konfliktfylte diskusjoner i etterkant, sier Aasland.