Straffesaken mot Eva Kristin Hansen er henlagt

Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen er lettet over at straffesaken mot henne har blitt henlagt.

TRAKK SEG: Eva Kristin Hansen trakk seg som stortingspresident 18. november 2021.

Det opplyser hennes advokat, John Christian Elden.

– Eva-Kristin Hansen er svært lettet over at det nå er fastslått at hun aldri har krevd eller fått goder fra Stortinget som hun ikke hadde krav på, og at straffesaken mot henne nå er avsluttet som intet straffbart forhold, sier han.

Det var Dagbladet som først meldte om henleggelsen.

– Dette er en helt klar frifinnelse av Hansen, der statsadvokaten både legger til grunn at hun har fulgt regelverket slik det måtte forstås og i samsvar med min oppfatning da hun ble tvunget til å trekke seg som stortingspresident i fjor, sier Elden.

Advokat John Christian Elden.

Eva Kristin Hansen sier til NTB at det har vært en krevende periode:

– Jeg mener det er veldig bra at Stortingets regler med ordninger blir diskutert. Det gjelder nivå på godtgjørelser, stortingshybler og andre goder. Vi som er valgt inn på Stortinget er folkets representanter og skal være for dem som har valgt oss, sier Hansen.

– Jeg kan bekrefte at jeg i sak om pendlerboliger har vært under politietterforskning og at statsadvokatembetet har besluttet at min sak er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. De legger til grunn til at jeg i hele perioden har oppfylt vilkåret i retningslinjene til Stortinget for pendlerboliger, og heller ikke hatt noen uberettiget økonomisk vinning, sier hun.

Hansen sier at det har vært en krevende periode.

– Jeg har i over ett år vært under et konstant press om Stortingets ordninger, blitt beskyldt for mye og har tidvis hatt en mediestorm som har vært svært krevende. Flere medier har hatt feilaktige oppslag om meg, som jeg mener bør følges opp, sier den tidligere stortingspresidenten.

Gratis pendlerbolig

Det var i november i fjor at Hansen sa at hun hadde «misforstått pendlerreglene».

Hansen har siden 2014 bodd i Ski, men oppga i perioden 2014–2017 at hun bodde på hybel i Trondheim.

Bare noen dager etter at saken ble kjent, trakk Hansen seg som stortingspresident.

– Ett år for sent

Skatteetaten har tidligere konkludert at Hansen ikke skylder skatt for saken som kostet henne vervet som stortingspresident.

– Henleggelsen kommer ett år for sent. Gjennom sine handlinger har påtalemyndigheten i praksis påvirket hvem som skal lede landet vårt, da denne saken har hatt avgjørende betydning for Stortingets sammensetning og arbeidsform. Det er uheldig for demokratiet, sier Elden.