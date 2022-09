EU og Norge skal jobbe sammen for å få ned gassprisen

Norge og EU skal jobbe sammen i en arbeidsgruppe for å få ned prisen på gass til «rimelige» nivåer. Det opplyste EU-kommisjonens president Ursula vond der Leyen onsdag.

I en tale til Europaparlamentet i Strasbourg sa von der Leyen at EU vil omfordele 140 milliarder euro som er ekstraordinære inntekter i energiselskaper, til de som nå lider mest under ekstreme energipriser.

Det tilsvarer 1400 milliarder norske kroner.

– Dette er selskaper som tjener mer enn de noen gang har drømt om. Fortjeneste er ikke galt, men akkurat nå er det galt å motta så enorme ekstraordinære inntekter, sa kommisjons-presidenten.

Hun var tydelig på at EU-kommisjonen ikke har avgjort om det skal settes et pristak på gass, slik EUs energiministere anbefalte i forrige uke – men at forslaget fortsatt diskuteres:

– Jeg er enig med statsminister Jonas Gahr Støre om å sette opp en arbeidsgruppe som skal se på spørsmålet om hvordan vi kan senke gassprisen på en rimelig måte, sa von der Leyen.

EUs kriseplan for å få ned strømprisene i Europa. inneholder også et stort program for å redusere strømforbruket i medlemslandene.

Støre opplyste tirsdag at han har invitert selskapene som selger gass fra norsk sektor til et møte torsdag morgen.

Tema for møtet skal være å «diskutere å få lengre kontrakter som kan bidra til kanskje å stabilisere prisene», sa Støre i Dagsnytt 18 tirsdag.

– La meg gjenta: Det er ikke i norsk interesse å ha den ustabiliteten som er nå. Jeg hadde mye heller sett at de prisene stabiliserte seg, gjerne på et lavere nivå. Det hadde også være bra for de prisene du og jeg betaler, sa Støre.