Rema-Reitan forbereder nordmenn på enda høyere priser

Rema 1000-toppen går langt i å antyde at landets største dagligvarekjede vinner markedsandeler om dagen.

GODE DAGER: Skal man tro Reitan Retail-toppsjef Ole Robert Reitan går det bra med Rema 1000 om dagen.

Rema 1000-topp Ole Robert Reitan ønsker i motsetning til Coops innkjøpsdirektør Tor Helge Gundersen ikke å piske opp stemningen rundt de tøffe forhandlingene.

I DN pekte Gundersen på «veldig høye» krav fra leverandører, som gjør det «dødsvanskelig» å sørge for lavere priser til kundene.

– Jeg synes det er god dialog med leverandørene. Det er en krevende situasjon for alle, som vi må løse i fellesskap, sier Ole Robert Reitan.

Dagligvarekjedene og -leverandørene sitter i disse dager og forhandler om prisjusteringene som skal inntreffe i februar.

Bakteppet er stadig galopperende priser på en rekke ulike innsatsfaktorer – som strøm, emballasje, frakt og råvarer. Matprisene har steget med 12 prosent det siste året.

– Oppfatter du at leverandørene kommer med rimelige krav?

– Den forhandlingen skal jeg ikke ta i E24, sier Reitan.

Tror prisutviklingen vil fortsette

Den siste tiden har økende matvarepriser vært en sterk bidragsyter til at det overordnede målet på inflasjon, konsumprisindeksen, har ligget høyere enn ventet.

Med det har bransjen fått et ekstra søkelys rettet mot seg. Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har gått langt i å mistenkeliggjøre dagligvarekjedene for å sørge for ekstra lønnsomhet til seg selv.

Ole Robert Reitan har lite til overs for debatten.

– Jeg synes det er på tide at vi slutter å peke på hverandre hele tiden. At politikere peker på bransjen i stedet for å bidra. Og at vi peker på politikerne. Da kommer ingenting til å skje. Jeg tror det er mer konstruktivt om vi har som utgangspunkt at alle bidrar til å løse utfordringene vi har, og til å skape mer konkurranse.

I LØVENS HULE: Det har tidligere blitt ampert når Reitan har deltatt på Dagligvareleverandørenes høstkonferanse. Partene er nå i harde forhandlinger, men Reitan ble tatt godt imot.

– Hvor tror du matvareprisene er om et halvt år?

– Det vet jeg ikke, men det er ingen grunn til å tro at det ikke fortsetter litt på samme måte som det har gjort en stund.

– Har Rema 1000 tatt alle kostnadsøkningene fra prisjusteringen i juli ut til forbruker?

– Rema 1000 er bygget på en modell som har vært den samme siden 1979. Der prisene ut i butikk er avhengig av prisene vi får fra leverandørene. Den modellen har fungert i 40 år. Og sånn kommer det også til å bli fremover.

– Jeg har i alle fall gode dager

Skyhøy prisstigning til tross – det var en smørblid Reitan som møtte opp på Dagligvareleverandørenes forenings høstkonferanse denne uken.

Fra scenen røpte han kanskje noe av årsaken.

– Det hadde vært veldig trist om det kom noen lekkasjer fra Nielsen i disse dager, men jeg har i alle fall gode dager.

NielsenIQ er et analysebyrå som måler omsetningen i dagligvarebransjen. Selskapet offentliggjør tall kun én gang i året, i februar.

Da får man vite med hvor mange desimaler kjedenes markedsandeler har endret seg.

Ser man på Rema 1000-grafen på Nielsen-statistikken, har den pekt jevnt nedover de siste fem årene. Landets største dagligvarekjede har gått fra å stå for 24,4 til 22,9 prosent av omsetningen i markedet.

– Betyr utsagnet ditt at du har god tro på andelsvekst i år?

– Vi gjør i alle fall alt vi kan for at det skal skje.

