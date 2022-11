96 personer har fått varsel om permittering på Osterøy-fabrikk: – Helt forferdelig

Kristoffer Bognøy har jobbet på Lerøy Fossen hele livet. Nå frykter han for fremtiden på fabrikken.

Kristoffer Bognøy er produksjonssjef på Lerøy Fossen.

Onsdag morgen fikk de nesten hundre ansatte på fiskeforedlingsfabrikken på Osterøy en dyster beskjed fra ledelsen på et allmøte.

– Det er sendt ut varsel om permittering til alle ansatte i dag. Vi ser for oss å drive en minimumsproduksjon og permittere 56, sier daglig leder Endre Kristiansen.

En av de som har fått varsel er produksjonssjef Kristoffer Bognøy. Han har jobbet fast i fabrikken siden 2009.

– Dette er helt forferdelig. Jeg har så å si vokst opp i denne bedriften. Jeg har jobbet helger og kveld siden jeg har tolv, og har vært med min far siden jeg kunne gå, sier han.

14.000 kroner mindre

16. desember er siste frist for ledelsen til å trekke varselet tilbake eller stå ved det, ifølge Kristiansen.

Å bli permittert vil gi de ansatte omtrent 14.000 kroner mindre i inntekt pr. ansatt, ifølge Kristiansen.

Kristoffer Bognøy og daglig leder Endre Kristiansen på Lerøy Fossen.

– De fleste har lån, strømregninger og bil. Man må kanskje begynne å finne billigere måter å gjøre ting på, sier Bognøy.

Han tror fabrikken kan miste mye kompetanse, om permitteringene blir reelle.

– Å gå permittert, det er ikke noe du skal gjøre for lenge. Da begynner du heller å lete etter noe nytt, sier Bognøy.

Til sammen 339 Lerøy-ansatte ventes å permitteres i Norge, ifølge selskapet. I tillegg til fabrikken på Osterøy kan fabrikker på Skjervøy i Troms og Finnmark og Hitra i Trøndelag rammes.

Flytende skatt

Bakgrunnen for permitteringsvarselet er måten den nye grunnrenteskatten på oppdrettsnæringen er innrettet, ifølge konsernsjef Henning Beltestad.

Fabrikken på Osterøy røyker og pakker ørret, og selger den til dagligvarekjeder i inn- og utland. Denne handelen foregår på langsiktige kontrakter.

Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy Seafood.

Problemet er at den nye skatten skal beregnes ut fra en såkalt spotpris, som svinger hele tiden.

– Hvis vi inngår en avtale nå så vet vi ikke hva skatten vil bli. Det er høy risiko, sier Beltestad.

Dermed har ikke selskapet kunnet inngå noen nye kontrakter, ifølge han.

– Slik skatten er innrettet nå, er eneste muligheten å selge fisken hel. Men da blir det ingen bearbeiding i Norge, sier Beltestad.

Finansministeren: – Åpen for justeringer

Den nye skatten skal ifølge regjeringens forslag tre i kraft fra nyttår. Utformingen av skatten skal imidlertid avgjøres i forhandlinger på Stortinget til våren.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere uttalt at de er åpen for å gjøre justeringer i skatten. Dette budskapet gjentok han i et møte med næringen for to uker siden.

– Er det litt forhastet å varsle permitteringer når ministeren har signalisert at det kan komme endringer?

– Vi har ingen ordrer, det er en realitet. Vi kan ikke gå og tro frem til neste sommer. Vi og kundene må ha forutsigbarhet. Og våre ansatte fortjener å ha en forståelse for det som kan komme, svarer Beltestad.

– Lerøy Seafood gikk med nesten en halv milliard i overskudd i fjor. Har dere mulighet til å drive videre i påvente av en avklaring?

– Vi kan ikke drive fabrikken når vi ikke har ordre, sier Beltestad.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) skal ha tatt opp saken med regjeringen.

Har snakket med regjeringen

BT har spurt Finansdepartementet om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) sier han har fryktet konsekvensene av den nye skatten slik den er foreslått.

– Jeg har tatt det opp med sentrale kilder i regjeringen, sier Askeland.

Han sier han er positiv til at oppdrettsbransjen må bidra mer til fellesskapet gjennom økte skatter, men at det må være den faktiske salgsprisen som legges til grunn.

– Det er klart det lar seg gjøre, sier Askeland.

Ifølge regjeringens forslag er det ventet at skatten vil gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner i økte skatteinntekter hvert år. Disse skal fordeles likt mellom stat og kommune.

Onsdag formiddag kom nyheten om at også Romsdal Processing, som driver slakt og foredling av laks, vil permittere 94 personer fra nyttår.