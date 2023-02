Ber om aksjonærstøtte til kriseplan

(E24) Dof-styret frykter konkurs og ber aksjonærer gi støtte til redningsplan innen onsdag formiddag. En gruppe aksjonærer har bedt om ekstraordinær generalforsamling.

Styret i det kriserammede offshorerederiet Dof har mottatt en e-post fra en gruppe aksjonærer med krav om at det blir innkalt til ekstraordinær generalforsamling, melder selskapet i en børsmelding tirsdag kveld.

Gruppen ber blant annet om at valg av nytt styre blir satt på agendaen, men henvendelsen er uklar på flere punkter, går det frem av meldingen, skriver E24.

Henvendelsen kan tolkes som at aksjonærer i gruppen ikke vil støtte styrets forslag til rekonstruksjon, skriver styret.

Styrets forslag innebærer at dagens aksjonærer vil beholde 3,75 prosent av aksjene i et restrukturert og refinansiert DOF.

– Aksjonærene er i sin fulle rett til å kreve valg av nytt styre, men styret forstår ikke hvorfor de skulle avvise styrets forslag til rekonstruksjon, sier styreleder Leif Chr. Salomonsen i DOF ASA i meldingen.

– Styret ønsker dialog om veien videre, men gruppen har ved flere anledninger avvist dette og tilbudet om å få mer informasjon slik de flere ganger har bedt om, sier han.

Varsler risiko for konkurs

Rekonstruktøren har varslet at han nå forholder seg til at han innen klokken 11 onsdag 1. februar må kunne formidle til kreditorene at et tilstrekkelig antall aksjonærer vil stemme for styrets forslag til rekonstruksjon, opplyser styret i børsmeldingen.

«Dersom det ikke skjer er det styrets forståelse at rekonstruktøren vil be Hordaland tingrett om å innstille rekonstruksjonsprosessen og åpne konkurs i DOF ASA,» skriver styret.

Styret ber aksjonærer sende en e-post innen klokken 11 onsdag om at de støtter styrets forslag til rekonstruksjonsplan.

Selskapets hovedaksjonær, Møgster Offshore AS, som representerer 31,6 prosent av aksjene, har meddelt støtte til styrets forslag. Gruppen som nå krever ekstraordinær generalforsamling, representerer etter det styret forstår cirka 13 prosent av aksjene.

Redningsplaner og nytt styre

Det var på fredag forrige uke at styret la frem forslaget til rekonstruksjonsplan som nå ligger på bordet.

Styret mener forslaget innebærer et «rimelig kompromiss».

Et tidligere forslag til redningsplan ble i november stemt ned, blant annet av en gruppe aksjonærer, som ønsket «likebehandling» av sine interesser og interessene til kreditorene og hovedeier Helge Møgster.

Styret har vært tydelig på at dersom den nåværende redningsplanen ikke går gjennom, vil neste steg trolig være å åpne konkurs.

Det nåværende styret i selskapet ble satt sammen etter at en gruppe aksjonærer i desember fikk byttet ut det forrige styret.

En av aksjonærene som da trådte inn i styret, var Bjarte Brønmo. Han trakk seg fra sitt styreverv forrige uke, en drøy måned etter at han tiltrådte.