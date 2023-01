Ber strømbransjen rydde opp i kritikkverdig praksis

Regjeringen forventer standard spotprisavtale på strøm innen to uker, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje- og energiminister Terje Terje Aasland (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) møtte torsdag strømbransjen i Folkets Hus i Oslo.

– Forbrukere som vil ha enkle og oversiktlige strømavtaler skal slippe å lete med lys og lykter etter det. Jeg forventer at bransjen innen to uker har på plass en standard spotprisavtale som kan tilbys av alle strømselskapene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Torsdag møtte han og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) representanter for strømbransjen til et møte om forbrukermarkedet for strøm.

Statsrådene ville høre hvordan strømbransjen følger opp regelendringene om prisopplysninger og fakturainformasjon som kom i høst.

– Vi varsler allerede nå at vi vil gå videre. Vi ser på standardavtaler og muligheten til å forby enkelte avtaler, sier Toppe.

I tillegg har Forbrukertilsynet og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått i oppdrag å vurdere om det er behov for ytterligere sanksjonsmuligheter i 2023.

Aasland sier tiltakene kommer til å bli strammere og at strømbransjen har en jobb å gjøre for å sørge for forbrukernes tillit.

– Kundene skal være trygge på at de vet hva slags avtaler de inngår, gjentok olje- og energiministeren flere ganger.

Skal bli vanskeligere å få konsesjon

Bakgrunnen for møtet var den store oppmerksomheten strømavtaler til forbrukerne har fått de siste månedene.

Statsrådene påpekte at det fortsatt skjer mange regelbrudd i strømbransjen, og Aasland beskrev møtet som «urovekkende» og «nødvendig».

– Det er en situasjon vi ikke kan leve med lenger. Det er regelverksbrudd som foregår der ute, og det er klart at det blir strengere tiltak da, sa han til pressen i etterkant.

Blant annet skal det ifølge olje- og energiministeren blir vanskeligere å få konsesjon konsesjon tillatelse fra offentlig myndighet til å drive en virksomhet, kjøpe en eiendom, utnytte en naturressurs eller lignendetil å selge strøm og enklere å miste konsesjonen.

På spørsmål om hvordan bransjen reagerte svarte Aasland at det er «varierte uttrykk».

– Jeg vil ikke si at det er en cowboybransje, men jeg vil si at det er useriøse aktører, sa han.

– Bransjen innser selv at de har et tillitsproblem, fulgte Toppe opp.

Hun mener det er viktig, og at strømbransjen må skjerpe seg med hensyn til hvordan de forholder seg til forbrukerne.

– Jeg opplever at det er en vilje til opprydding, sa barne- og familieministeren.

Ber om at det stilles kapitalkrav

I forkant av møtet sendte Fornybar Norge ut en pressemelding om at de mener det må stilles strengere krav til selskaper som ønsker å selge strøm, og at det må bli lettere å miste konsesjonen.

– I dag kan hvem som helst få konsesjon til å selge strøm fra gutterommet, og det finnes ingen eksempler på selskaper som har mistet konsesjonen. Vi mener terskelen er for lav og kontrollen for slapp. Nå ber vi myndighetene bli hardere i klypa, for å luke ut useriøse aktører av markedet, sier leder Åslaug Haga.

Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge, på NHOs årskonferanse tidligere i januar.

Haga, som også var til stede på møtet, mener det bør stilles kapitalkrav til aktører som vil inn i markedet. Dette for å sikre at de klarer å håndtere sine finansielle forpliktelser uten at det rammer kundene.

Foruten regjeringen og Fornybar Norge var blant annet representanter fra Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet, NorgesEnergi, Fortum og Tibber påmeldt møtet.