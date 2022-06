Tok millionveddemål på Dof før aksjeras: – Kanskje litt mye ønsketenkning

Privatinvestor Nicolay Grove satset millioner på at Dof ville konvertere mindre av gjelden sin til aksjer enn dagens løsning. Nå barberes aksjeverdiene hans.

Nicolay Grove er en aktiv privatinvestor på Oslo Børs. I fjor tok han en gevinst på rundt 50 millioner kroner i Rec Silicon.

Truls Lier

Anders Nybakken Kvale

Asgeir Aga Nilsen

Etter årevis med forhandlinger med kreditorene om milliardgjelden, meldte offshorerederiet Dof onsdag formiddag at det har inngått en avtale som kutter gjeld og gir lettere betingelser på lånene som gjenstår.

Samtidig blir dagens aksjonærer kraftig utvannet i planen.

Blant aksjonærene i Dof er privatinvestor Nicolay Grove, som i mai kjøpte seg inn og står oppført som 20. største aksjonær gjennom investeringsselskapet Ørn as. Før et aksjeras på rundt 40 prosent onsdag formiddag, var beholdningen verdt rundt tre millioner kroner.

Grove gjorde et veddemål på at selskapet istedenfor en løsning som nå, heller ville konvertere mindre gjeld og hente inn penger gjennom en såkalt emisjon for å holde seg flytende.

– Det var kanskje litt mye ønsketenkning og litt lite realisme fra min side. Tanken var at man skulle få samme effekten som i PGS, hvor man får en emisjon, henter penger, konverter noe gjeld og så ruller videre, sier han.

Privatinvestoren mener kreditorene i Dof nå har «fått et veldig stort selskap veldig billig», og viser til oppturen som nå er i gang i offshoremarkedet.

I sektoren som har vært gjennom mange tøffe år, har flere ventet at bedre tider er på vei, hjulpet av høyere oljepris, økte investeringer fra oljeselskaper og at skipene som har blitt lagt i opplag er vanskelig å få tilbake i drift.

Omgjør gjeld til aksjer

Avtalen innebærer at 5,7 milliarder kroner i gjeld gjøres om til aksjer, opplyser Dof i en melding. Dette omfatter både pantsikret gjeld, obligasjonsgjeld og andre forpliktelser.

Selskapet skriver at det har oppnådd en betydelig reduksjon i gjelden. Dof skyldte 18,7 milliarder kroner, men dette blir nå kuttet til 13 milliarder kroner.

I datterselskapet Dof Subsea vil 675 millioner kroner i obligasjonsgjeld bli gjort om til et nytt låneinstrument. Dette skal ha forfall i 2027, skriver rederiet. Resten av obligasjonslånene blir gjort om til aksjer.

Samtidig skal de fleste lånene i Dof Subsea slås sammen til ett lån.

Den gjenværende gjelden får et nytt forfall i 2026 samt reduserte renter, og selskapet skal ikke betale noe på de nye obligasjonene før forfallet i 2027.

Resultatet av redningspakken blir store forandringer i eierstrukturen.

Dagens aksjonærer får fire prosent

Dagens aksjonærer vil bli sittende igjen med minst, ifølge planen.

De vil ha en eierandel på fire prosent i det restrukturerte selskapet. Obligasjonseiere som gjør om gjeld vil eie 53,33 prosent, mens andre kreditorer som omgjør gjeld vil eie 42,67 prosent.

Dof opplyser videre at avtalen har støtte fra en majoritet av interessegrupper, som inkluderer långivere med pantesikkerhet for sine krav og obligasjonseiere som sitter med til sammen rundt 40 prosent av tre lån i Dof Subsea.

Et unntak er den brasilianske banken BNDES, som likevel har indikert at den støtter restruktureringen, skriver Dof.

Helge A. Møgster og Møgster Offshore, som er største aksjonær med 31,6 prosent av aksjene, har også bekreftet støtte til planen.