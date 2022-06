Frederik Mohn tjente 286 mill. i fjor – ser lyst på rigg

Bergensinvestorens investeringsselskap snudde fra milliardtap til overskudd i 2021, og tok et utbytte på 65 millioner. Mohn ser positivt på riggmarkedet og Transocean-investeringen.

Frederik Mohn er sønn av Trond Mohn. Tor Høvik / Bergens Tidende

Anders Nybakken Kvale

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Frederik W. Mohns investeringsselskap, Perestroika as, legger mandag frem et konsernresultat før skatt på 286 millioner kroner, opp fra minus 3,3 milliarder kroner året før.

Samlet tok Mohn et utbytte på 65 millioner kroner, der 50 millioner er ordinært og 10 millioner er tilleggsutbytte, fremgår det.

Mohn er blant annet investert i det New York-noterte riggselskapet Transocean, som han nylig har kjøpt seg opp i – og eier aksjer for i overkant av tre milliarder kroner i. Det er økte aksjeverdier i riggaktøren som løfter resultatet.

Selskapet ble som en rekke andre oljeserviceaktører hardt rammet av oljeprisfallet i kjølvannet av coronakrisen, og gjelden er på rundt syv milliarder dollar, ifølge kvartalsrapporten fra tidligere i mai.

Situasjonen gjorde at Mohn måtte ta en større nedskrivning i 2020-regnskapet, men nå øyner han positive utsikter for Transocean, ifølge årsberetningen.

– Etterspørselen etter olje fortsetter å øke og IEA forventer at etterspørselen når 100,4 millioner fat daglig i fjerde kvartal 2022, mot 97,5 millioner fat daglig i 2021. Høye oljepriser kombinert med uttømming av globale oljereserver etter mange år med for lave investeringer gjør at budsjettene til oljeselskapene øker betraktelig i 2022, utdyper Mohn.

Han viser også til forventninger om sammenslåinger i riggbransjen, og at Transocean er «klar på at nedbetaling av gjeld er hovedprioritet».

– Konsolidering i industrien fortsetter og sommeren 2021 annonserte Noble og Mærsk Drilling av de ville fusjonere. Konsolidering, samt det faktum at 180 flytere har blitt skrapet siden nedturen begynte i 2014, gjør at prisingsmakten for alvor svingte i offshore-borernes favør i løpet av 2021, skriver Mohn.

Transocean-aksjen har steget 30 prosent siden årsskiftet. Markedsverdien er på 2,77 milliarder dollar.